Βρανά: Οι πιο απολαυστικές στιγμές της από το «έχω δακρύσει, μαλ...» μέχρι το «φύγετε τώρα» σε Μαγγίρα - Καπουτζίδη

Φέτος για πρώτη φορά η ΕΡΤ διοργάνωσε Α' και Β΄ Ημιτελικό προτού φτάσουμε στον Τελικό του Sing For Greece για την επιλογή του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026 και χτύπησε τζακ ποτ, επιλέγοντας τους Κατερίνα Βρανά, Μπέττυ Μαγγίρα και Γιώργο Καπουτζίδη να παρουσιάσουν τις τρεις βραδιές, αφού ήταν από τις λίγες φορές στα χρονικά που το σχεδόν τρίωρο σόου κύλησε νεράκι.

Μπορεί να ήταν η πρώτη φορά που είδαμε την Κατερίνα Βρανά σε ρόλο κεντρικής παρουσιάστριας, όμως, δεν ήταν λίγες οι φορές που έκλεψε την παράσταση από τους συμπαρουσιαστές της χάρη στον μοναδικό αυτοσαρκασμό της, τον οποίο έδειξε ήδη από τα πρώτα λεπτά του Α' Ημιτελικού όταν είπε ότι η ΕΡΤ ήθελε ένα σόου να κυλήσει γρήγορα και... «πήραν εμένα να το παρουσιάσω».

Από το «φύγετε τώρα και τα λέμε στην αποφώνηση» προς τους συμπαρουσιαστές της μέχρι το «μου είπαν να μιλάω αργά για να κορυφωθεί η αγωνία και τους είπα το'χω», που είπε στο κοινό, αλλά και το «έχω δακρύσει, μαλ...» προς τη Μαγγίρα λίγο μετά την ανακοίνωση του Akyla και του Ferto ως νικητήριο τραγούδι, ακολουθούν οι πιο απολαυστικές στιγμές της Κατερίνας Βρανά στο Sing For Greece.

Δεν είναι τυχαίο που πολλοί τηλεθεατές ζητούσαν μέσω X από την ΕΡΤ να κάνει συμβόλαιο «για πάντα» τόσο σε εκείνη όσο και στους Μαγγίρα - Καπουτζίδη, ώστε να παρουσιάζουν κάθε χρόνο τους Ημιτελικούς και τον Τελικό για τη Eurovision.

«Θα έχουμε τελειώσει σε 5 ωρίτσες»

Στην έναρξη του Α' Ημιτελικού η Μπέττυ Μαγγίρα εξηγεί ότι στόχος της ΕΡΤ ήταν το σόου να είναι «σφιχτό και γρήγορο» και να μην διαρκέσει πάνω από 2 ώρες γιατί θυμόμαστε άλλες χρονιές τις αντίστοιχες βραδιές να διαρκούν πολλές, πολλές ώρες.

Tότε η Κατερίνα Βρανά σχολιάζει: «Και αφού το αποφάσισαν, πήραν εμένα να το παρουσιάσω. Για αυτό μη μου αγχώνεστε, θα έχουμε τελειώσει σε 4.5 - 5 ωρίτσες».

Το «φύγετε τώρα» σε Μαγγίρα - Καπουτζίδη

Στην αρχή του Β΄ Ημιτελικού στον οποίο εκείνη ήταν η κεντρική παρουσιάστρια και αφού ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε άπταιστα γαλλικά για τους γαλλόφωνους eurofans που παρακολουθούσαν live το Sing For Greece μέσω YouTube, η Κατερίνα Βρανά είπε στους συμπαρουσιαστές της: «Φύγετε τώρα και θα τα πούμε στην αποφώνηση».

Όταν η Μαγγίρα της απάντησε ότι θα κάνουν σύνδεση και με το Green Room, η κωμικός της είπε πως «απόψε λέω να κόψουμε χρόνο από κει για να μην κάνει κοιλιά το σόου».

«Καλά, δεν ντρέπεσαι; Ξεχνάς ότι προχτές εγώ ήμουν η κεντρική;», ρώτησε η Μαγγίρα τη Βρανά με τον Γιώργο Καπουτζίδη να πετάει και εκείνος με τη σειρά του επική απάντηση: «Έτσι είναι η τηλεόραση, Μπέττυ μου, προχτές είσαι, σήμερα δεν είσαι».

«Μια εβδομάδα λογοθεραπεία για το καθοριστική»

Στον Β΄ Ημιτελικό πάλι ενώ εξηγούσε στο κοινό πώς μπορεί να ψηφίσει το αγαπημένο του τραγούδι, η Κατερίνα Βρανά είπε:

«Οι καλλιτέχνες βρίσκονται τώρα στο Green Room μαζί με τον Γιώργο και την Μπέττυ και λίγο πριν περάσουν στην πιο καθοριστ....».

«Μια εβδομάδα λογοθεραπεία για το "καθοριστική", ευχαριστώ πολύ», σχολίασε με μεγάλη δόση αυτοσαρκασμού και κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού στον χώρο.

«Μου είπαν να μιλάω αργά, τους είπα "το'χω"»

Την ίδια βραδιά όταν ετοιμαζόταν να αρχίσει να ανακοινώνει τα 7 τραγούδια που περνάνε στον Τελικό του Sing For Greece, η Κατερίνα Βρανά αυτοσαρκάστηκε για ακόμα μία φορά, λέγοντας:

«Παρεμπιμπτόντως μου είπαν "Κατερίνα, μίλα αργά για να κορυφωθεί η αγωνία". Τους είπα "το'χω". Η ομιλία μου είναι φτιαγμένη για αυτή τη στιγμή» και η στιγμή έγινε viral στα social media με τους χρήστες να την αποθεώνουν. Αυτό τα λέει όλα.

«Ότι με διέκοψαν για αυτό το... φοβερό υπονοούμενο»

Στην έναρξη του Τελικού η Μαγγίρα είπε πως η φετινή χρονιά είναι «επετειακή χρονιά» και για την Ελλάδα «επειδή πριν από 20 χρόνια η Ελλάδα φιλοξένησε τον διαγωνισμό για πρώτη και μοναδική φορά...», συμπλήρωσε η Βρανά.

Πριν προλάβει να ολοκληρώσει Μαγγίρα και Καπουτζίδης τη διέκοψαν, σχολιάζοντας «...ως τώρα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξανακερδίσουμε μιας και ο Akylas με το Ferto ήταν φαβορί πριν καν κερδίσει το Sing For Greece, σκαρφαλώνοντας στην 3η θέση των στοιχημάτων για νίκη στη Eurovision 2026.

Ωστόσο, το βλέμμα της Βρανά τα έλεγε όλα αφού τους γείωσε, σχολιάζοντας: «ότι με διέκοψαν για να πετάξουν το φοβερό υπονοούμενο ότι μπορούμε να κερδίσουμε και φέτος που μπορούμε...».

Μπορεί η λέξη «Ferto» να μην ακούστηκε πουθενά σε αυτές τις φράσεις, αλλά ήταν σαφές και πού αναφέρονταν οι παρουσιαστές και τι κατάλαβαν οι θεατές.

Τα σεξουαλικά υπονοούμενα που δεν έπιασε ο Ευαγγελινός

Η πιο επική στιγμή του Τελικού του Sing For Greece ήταν όντως, όπως είπε και η ίδια η Κατερίνα Βρανά, το σήκωμά της στην έναρξη της βραδιάς και ενώ οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες ερμήνευαν τραγούδια που έχουν εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο παρελθόν.

Αναφερόμενη στον Φωκά Ευαγγελινό, είπε χαρακτηριστικά πως «είναι εμπνευστής και δημιουργός της πιο επικής στιγμής φέτος» με τη Μαγγίρα να τη ρωτάει, «το σήκωμά σου εννοείς;» και εκείνη να της απαντάει «εννοείται», καλώντας τον στη σκηνή.

«Είναι ο πιο γλυκός, ο πιο αθώος άνθρωπος στον πλανήτη», σχολίασε η Κατερίνα Βρανά με τον Φωκά Ευαγγελινό να βιάζεται να την ευχαριστήσει χωρίς μάλλον να ξέρει τι... τον περιμένει.

«Εμένα η υπερδύναμή μου είναι τα σεξουαλικά μου υπονοούμενα, ο Φωκάς δεν έπιασε κανένα», είπε η Κατερίνα Βρανά και η συνέχεια... στο παρακάτω βίντεο από το 2ο λεπτό και μετά.

Το «Έχω δακρύσει μαλ...» στη Μαγγίρα

Λίγα λεπτά αφότου είχαμε μάθει ότι ο Akylas θα μας εκπροσωπήσει με το Ferto και ενώ όλοι είχαν συγκινηθεί με την αγκαλιά που έκανε ο τραγουδιστής στη μητέρα του όταν εκείνη ανέβηκε στη σκηνή, η Μπέττυ Μαγγίρα την παρότρυνε να πει κάτι για «να σπάσει ο πάγος», με την Κατερίνα Βρανά να απαντάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Δεν μπορώ, έχω δακρύσει, μαλ...».

Συνειδητοποιώντας ότι ξεστόμισε live μια μάλλον απαγορευμένη για τον αέρα λέξη, η κωμικός δαγκώθηκε και είπε «ωχ, σόρυ παιδιά», μιλώντας στη συνέχεια με κολακευτικά σχόλια για όλους τους διαγωνιζομένους, οι οποίοι είχαν ξεραθεί στα γέλια, όπως και οι υπόλοιποι.