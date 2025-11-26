Ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε το 2025, όσα έλεγαν όλοι για τους συνεργάτες του από το 2015

Ας ξεκινήσουμε από το δεδομένο. Η «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα εκτός από ένα μεγάλο εκδοτικό γεγονός (οι πωλήσεις και οι παραγγελίες το καθιστούν ήδη ως το μεγαλύτερο της χρονιάς και για την ακρίβεια των πολλών τελευταίων ετών) συνιστά και πολιτικό γεγονός.

Δεν θα μπορούσε να συμβεί και διαφορετικά, όταν ένας πρώην Πρωθυπουργός θέλει να διηγηθεί τη δική του ιστορία για την πιο ταραγμένη μεταπολιτευτικά περίοδο της Ελλάδας.

Όπως σωστά είπε και στην «Απορία» του ο διευθυντής του Reader, Ηλίας Αναστασιάδης, δεν πρέπει να υπάρχει Έλληνας που να μην έχει ήδη διαβάσει (μέσω των sites ή των εφημερίδων) έστω και… πέντε αράδες από το πόνημα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Τσίπρας και το κερδισμένο στοίχημα της επικαιρότητας

Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τον πολιτικό κόσμο και μάλιστα… εις την νιοστή. Καθημερινά από τις πρωινές ώρες μέχρι και τις μεταμεσονύκτιες εκπομπές, σε όλα τα πάνελ… σερβίρεται ως πρώτο πιάτο η «ΙΘΑΚΗ» και γίνεται ο ανάλογος σχολιασμός.

Υπό αυτή την έννοια ο πρώην Πρωθυπουργός, πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και εσχάτως και πρώην Βουλευτής, έχει πετύχει τον πρώτο στόχο που προφανώς υπάρχει στην… σκαλέτα του περίφημου rebranding! Να βρεθεί ξανά, δυνατά και καθημερινά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Από κει και πέρα είναι μεγάλη κουβέντα αν οι όροι του rebranding είναι τέτοιοι ώστε ο Αλέξης Τσίπρας να διεκδικήσει ξανά τον Πρωθυπουργικό θώκο, που θα είναι και ο προφανής στόχος από την στιγμή που είναι πανέτοιμος να ιδρύσει το νέο του κόμμα.

Αυτό θα φανεί στο μέλλον, αφού κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πως θα τα φέρει ο πολιτικός χρόνος κι αν οι εξελίξεις έρθουν νωρίτερα από όσα φανταζόμαστε. Το θέμα βέβαια που προκύπτει με όσα έχουν… ξεφυλλίσει «εχθροί και φίλοι» από το βιβλίο, είναι κατά πόσο μπορεί κανείς να υπολογίζει στο πολιτικό κεφάλαιο του κ. Τσίπρα την στιγμή που για τον μόνο που είχε… δυο καλές κουβέντες να πει είναι ο Πάνος Καμμένος.

Ο «ακροδεξιός» βραχίονας δηλαδή στην Κυβέρνηση της «Πρώτης φοράς Αριστέρα». Για όλους τους άλλους (άλλοτε) στενούς συνεργάτες του, έγραψε είτε με απαξιωτικά λόγια, είτε ακόμη χειρότερα.

Ο Γιάνης (με ένα Ν) Βαρουφάκης έχει την τιμητική του για την παλινωδίες των πρώτων μηνών και των γραφικών εκείνων συναντήσεων με τους «τροϊκανούς». Γραφικών σήμερα που τα θυμόμαστε βέβαια, γιατί τότε ήταν επικίνδυνα όλα.

Όπως επικίνδυνα ήταν τα… πλάνα του Λαφαζάνη, επικίνδυνα ήταν τα εμπόδια που έβαζε με τον δικό της «μοναδικό τρόπο» εντός Βουλής η τότε Πρόεδρος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, που τίναζε κάθε συνεδρίαση στον αέρα, επικίνδυνοι ήταν οι χειρισμοί του Νίκου Παππά (δεξί χέρι του πρώην Πρωθυπουργού) και πάει λέγοντας.

Τελειωμό δεν έχει η λίστα των συνεργατών του που τους απαξιώνει μέσα από τις γραμμές της Ιθάκης, ο Τσίπρας. Ανθρώπων που εξ αρχής σε πολλές περιπτώσεις φάνηκαν από τυχοδιώκτες έως απλά άσχετοι με την πολιτική και προφανώς και επικίνδυνοι λόγω της εποχής.

Σε απλά Ελληνικά: Ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε το 2025, όσα έλεγαν όλοι για τους συνεργάτες του από το 2015! Τότε που μάλλον έδειχνε αδυναμία να εκτιμήσει τις… μη δυνατότητες του, δεν μπορούσε να καταλάβει πως είχε δώσει «υπουργικά κλειδιά» σε ανθρώπους επικίνδυνους ή απλά… λίγους για τόσο μεγάλες καρέκλες.

Ας το κρατήσουμε στην άκρη αυτό για τα επόμενα πολιτικά βήματα του πρώην Πρωθυπουργού, για να δούμε και το κατά πόσο έχει ωριμάσει τουλάχιστον όσο αφορά την επιλογή συνεργατών.

Πάντως όσοι υποστηρίζουν ότι το βιβλίο δεν είναι ένα… σχέδιο για το μέλλον, αλλά ένα «ξεκαθάρισμα» με το παλιό και ιδιαίτερα με τους παλιούς συντρόφους του μάλλον ως τώρα πρέπει να νιώθουν δικαιωμένοι.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: Μεγάλο unfair το κεφάλαιο που αφορά τα περί (δήθεν) πρότασης στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά για συγκυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2015. Η πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι εν ζωή για να απαντήσει και να αποκαταστήσει την πραγματικότητα. Όμως η «με την μορφή χιονοστιβάδας» ακολουθία διαψεύσεων από πρωτοκλασάτα στελέχη του Κινήματος, από τον ίδιο τον σύζυγο της Γεννηματά, αλλά ακόμη κι από αυτούς που δεν… κατοικοεδρεύουν πια στην Χαριλάου Τρικούπη (π.χ Ανδρέας Λοβέρδος) λέει πολλά. Προφανώς το… πλιάτσικο της περασμένης δεκαετίας προς τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζεται και μέσα από τις σελίδες της Ιθάκης.