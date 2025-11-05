Ο Γιώργος Λάνθιμος ως φαντασίωση

Ο Γιώργος Λάνθιμος εμφανίστηκε στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής με τη γλυκιά αμηχανία που χαρακτηρίζει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Δεν έχει αυτή την απόκοσμη άνεση των μεγάλων ονομάτων του Hollywood. Σαν να ήταν ένας από εμάς. Σε κάποια φάση πήρε το μικρόφωνο, το κόλλησε στο κινητό του και έπαιξε ένα ηχητικό μήνυμα. Πάλι ένας από εμάς.

Μόνο που το ηχητικό μήνυμα ήταν από μία σταρ του Hollywood, την Emma Stone. Μόνο που όλο αυτό γινόταν στο πλαίσιο της πρεμιέρας (στην Ελλάδα) μίας ταινίας με μπάτζετ 55 εκατομμυρίων ευρώ. Οκ, δεν είναι κάτι τρομερό για τις ΗΠΑ. Για την Ελλάδα όμως αυτά τα ποσά μοιάζουν με ανέκδοτο από αυτά με τα οποία γελάς και μετά σε πιάνουν τα κλάματα.

Ο Λάνθιμος που πρόκοψε στο εξωτερικά

Εκτός του Λάνθιμου, υπάρχει φυσικά και ο πολύ πιο διάσημος Γιάννης Αντετοκούνμπο ως ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της Ελλάδας που προκόβει εκτός Ελλάδας. Αυτός όμως είναι εξωγήινος. Έχει ύψος 2,11 και άνοιγμα χεριών 10 πόντους μεγαλύτερο από το ύψος του. Δεν μπορείς να ταυτιστείς μαζί του. Αν το κάνεις, δηλαδή, έχεις κάποιου είδους delusion μεγαλείου.

Ο Λάνθιμος από την άλλη είναι σκηνοθέτης. Ένας από τους καλύτερους του πλανήτη. Από μόνη της όμως η δουλειά του μοιάζει πιο γήινη. Δεν χρειάζεται να κάνει με 4-5 δρασκελιές ένα ολόκληρο γήπεδο μπάσκετ και αυτό από μόνο του σε κάνει να νιώσεις πιο κοντά σε εκείνον. Η ιστορία του δεν είναι και τόσο άγνωστη.

Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν στο Φεστιβάλ Βενετίας | Alessandra Tarantino/Invision/AP

Ο τύπος, παιδί της μεσαίας τάξης, ήταν εδώ και το πάλευε. Για να βγάλει το νοίκι του έκανε βίντεο κλιπ που στήριζαν το εγχώριο star system της χώρας. Κάποια στιγμή αποφάσισε να κάνει μία ταινία (Κινέττα) που δεν αφορούσε κανέναν.

Μετά έκανε και μία δεύτερη ταινία (Κυνόδοντας) που επίσης δεν θα αφορούσε κανέναν, αν δεν είχαν έρθει οι ξένοι να την ανακαλύψουν και να την κάνουν υποψήφια για Όσκαρ. Ο αιώνιος ελληνικός επαρχιωτισμός του να αναγνωρίζεις κάτι καλό, μόνο αφού το αναγνωρίσουν πρώτα οι έξω.

Όταν μαθεύτηκε όλο αυτό για το Όσκαρ χιλιάδες Έλληνες πολίτες για να ζήσουν έναν νέο εθνικό θρίαμβο μετά από το Euro, το Eurobasket και τη Eurovision. Μόνο που αυτό που έβλεπαν δεν ήταν ο Ζαγωράκης να αδειάζει τον Λιζαραζού. Ήταν κάτι παράξενο. Κάτι διακηρυκτικά παράξενο. Ο “Κυνόδοντας” ήταν μία πολύ καλή ταινία με τρόπο που δεν γνωρίζαμε ότι μπορεί να είναι μία πολύ καλή ταινία.

Ξεπερνώντας τα εγχώρια σχόλια οργής για τις «ανωμαλίες που παρουσίαζε», ο Λάνθιμος ξεπέρασε για τα καλά τα εθνικά σύνορα με αποτέλεσμα να μετεξελιχθεί ως ένας από τους καλύτερους σκηνοθέτες της γενιάς του. Ονομαστός στο Hollywood και συνεργαζόμενος με τεράστια ονόματα της σύγχρονης κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Στο αποκορύφωμα της καριέρας του μέχρι τώρα είδαμε το "Poor Things". Mε το Poor Things, ο Λάνθιμος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ σχεδόν σε όλες τις «σημαντικές κατηγορίες» (μεταξύ των οποίων και η σκηνοθεσία). Η ταινία του δεν βραβεύτηκε με το Best Picture παρότι ήταν ανάμεσα στα 2-3 φαβορί αλλά αυτό μικρή σημασία έχει.

Ο Γιώργος Λάνθιμος κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας 2023 | AP

Ακολούθησε το “Kinds of Kindness” σε μία πιο avant-garde εκδοχή λανθιμικού σινεμά και φέτος η “Bugonia”. Πάλι με τη μούσα του, Emma Stone. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στη Βενετία αλλά και στις αθηναϊκές Νύχτες Πρεμιέρας και πλέον θα τη βρίσκετε στις κινηματογραφικές αίθουσες όλης της χώρας.

Η φαντασιώση μας για εκείνον

Μέσα στην απόλυτη εκτόξευσή της καριέρας του, ο Λάνθιμος μάς έδινε και κάποια τυράκια οικειότητας. Πήρε την Emma Stone και την πήγε στο ΣΕΦ να δει τον Ολυμπιακό. Κάποιος ξέρει κάποιον που του έχει μιλήσει. Κάθε φορά που έρχεται στην Αθήνα, τα τσατ της φασαιοσύνης γεμίζουν ειδοποιήσεις για το σε ποιο μπαρ βρίσκεται. Σαν μία απόκρυφη ανάγκη να ακουμπήσουμε το είδωλό του εαυτού μας από ένα άλλο παράλληλο σύμπαν.

Το σινεμά του Γιώργου Λάνθιμου - και ο ίδιος ο δημιουργός του ως περσόνα - μοιάζουν, λοιπόν, να επιτελούν μία φαντασίωση για τον Έλληνα της ηλικίας του που νιώθει να έχει ξεμείνει σε ένα failed state έχοντας πάντα μέσα του την ασφυκτική αλλά ίσως και λίγο απολαυστική σκέψη ότι είναι καλύτερος από αυτό.

Τόσες ιδέες, τόσες σπουδές, τόσα πτυχία, τόσα βιβλία, τόσα θέατρα και τόσες ταινίες. Ποιου τύπου καθήλωση μάς κράτησε εδώ να παλεύουμε μόνοι μας να σώσουμε ό,τι σώζεται; Γιατί δεν γίναμε απλά σαν τον Λάνθιμο;