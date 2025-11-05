H πολυαναμενόμενη, sci-fi μαύρη κωμωδία του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνιστές την Εμα Στόουν (στην τέταρτη συνεργασία μαζί της) και τον Τζέσι Πλέμονς είναι εδώ. Μαζί με τη Bugonia, αξίζει να σημειώσουμε ότι βγαίνουν στις αίθουσες, το σπαρακτικό ντοκιμαντέρ «Κράτα την Ψυχή σου στο Χέρι και Περπάτα» που καταγράφει τις επιπτώσεις του πολέμου στη Γάζα, ένα πολύ ενδιαφέρον body horror από την Τζούλια Μαξ καθώς και το «Christy», με μια αγνώριστη Σίντνεϊ Σουίνι.

Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 6/11

Bugonia

Βασισμένη στην cult πλέον σάτιρα φαντασίας "Save the Green Planet" (2003) του Νοτιοκορεάτη Τζανγκ Τζουν-ουάν, η κωμωδία του Γιώργου Λάνθιμου περιγράφει με το γνωστό χιούμορ του Έλληνα σκηνοθέτη την προσπάθεια ενός ερασιτέχνη μελισσοκόμου (Τζέσι Πλέμονς) να απάγει, με τη βοήθεια του ξαδέλφου του (Άινταν Ντέλμπις), τη διευθύνουσα σύμβουλο του φαρμακευτικού κολοσσού στον οποίο δουλεύει (Έμα Στόουν). Φανατικός συνωμοσιολόγος, ο Τέντι πιστεύει πως η Μισέλ Φούλερ είναι στην πραγματικότητα εξωγήινη και έχει σκοπό να εξοντώσει την ανθρώπινη φυλή.

Διαβάστε ακόμα: Bugonia: Από το τέλος του κόσμου που φαντάστηκε ο Λάνθιμος, έλειψε μόνο η Ακρόπολη

H Bugonia εμπνέεται από τη σύγχρονη απονάρκωση ενός ολόκληρου πλανήτη τον οποίο χειραγωγούν ψευδείς ειδήσεις, ατέρμονη εσχατολογία, αλλά και μια γενικότερη παράνοια την οποία κατάφερε να οξύνει ακόμη περισσότερο ο ερχομός του COVID. Ξεκινώντας σπαρταριστά από μια πλοκή που διερωτάται για τους κινδύνους που κρύβει η παρερμηνεία της αλήθειας σε ένα σημερινό κόσμο ο οποίος επιμένει να την διαστρεβλώνει διαρκώς, ο Λάνθιμος σπρώχνει την ιστορία του να απογειωθεί σε ένα ντελιριακό τρίτο μέρος που θα επιχειρήσει να απαντήσει με σαρδόνιο χιούμορ στο ίδιο φλέγον ερώτημα το οποίο τόσες φορές ως τώρα έχει διατυπωθεί κινηματογραφικά: Αξίζει τελικά στην ανθρωπότητα να σωθεί;

Κυνηγός: Επικίνδυνη Ζώνη

Σ' έναν απόμακρο, άγνωστο πλανήτη ενός δυστοπικού μέλλοντος, ο Ντεκ, ένας νεαρός Κυνηγός απόκληρος της φυλής του, βρίσκει έναν απρόσμενο σύμμαχο στη Θία και ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι αναζητώντας τον απόλυτο αντίπαλο, για να αποδείξει την αξία του και να αποκαταστήσει το όνομά του.

Κράτα την Ψυχή σου στο Χέρι και Περπάτα

«Το ισχυρότερο όπλο μας είναι ότι δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε». Η 24χρονη Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ Φάτμα Χασόνα, με ένα πλατύ χαμόγελο, φορώντας χιτζάμπ, απευθύνεται, μέσω βιντεοκλήσης, στην Ιρανή σκηνοθέτιδα Σεπιντέ Φαρσί.

Η 25χρονη Φάτμα, πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Put Your Soul on Your Hand and Walk» της Φαρσί, σκοτώθηκε μαζί με την οικογένειά της από ισραηλινό πύραυλο στη Γάζα. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τις επιπτώσεις του πολέμου στη Γάζα στην καθημερινότητα των καλλιτεχνών και των κατοίκων της περιοχής. Η Χασόνα, μέσα από την παρουσία της στην ταινία, προσέφερε μια αυθεντική ματιά στη ζωή στη Γάζα υπό συνθήκες πολέμου, αναδεικνύοντας τη δύναμη και την ανθεκτικότητα των Παλαιστινίων.

Christy

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η ιστορία της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν (Σίντνεϊ Σουίνι) και του μάνατζερ –και αργότερα συζύγου της– Τζιμ (Μπεν Φόστερ). Ένα ρεαλιστικό αθλητικό δράμα, ύμνος στον αγώνα του να ξαναπάρεις τη ζωή στα χέρια σου.

Η Τελετουργία

Όταν ο πατριάρχης μιας οικογένειας πεθαίνει, η σχέση ανάμεσα σε μητέρα και κόρη βυθίζεται σε αχαρτογράφητα νερά. Η μητέρα, συντετριμμένη από την απώλεια, προσλαμβάνει έναν μυστηριώδη άνδρα για να την βοηθήσει να φέρει πίσω τον σύζυγό της από τους νεκρούς. Το τελετουργικό ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και η "ανάσταση" που επιτυγχάνεται φέρνει μαζί της τρόμο, σε ένα υποβλητικό, συνοδευόμενο από θετικότατες κριτικές body horror της πρωτοεμφανιζόμενης Τζούλια Μαξ, που βρίσκεται πίσω από την σκηνοθεσία.

Grand Prix: Ο Γύρος της Ευρώπης

Η Έντα, ένα νεαρό ποντίκι με μεγάλα όνειρα, αρπάζει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Γκραν Πρι μεταμφιεσμένη στον ήρωά της, τον Εντ. Παρά το δόλιο σαμποτάζ του αντιπάλου της, είναι αποφασισμένη να αποδείξει ότι ακόμη και ο πιο μικρόσωμος οδηγός αγώνων μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά.

Συνύπαρξη, Λέμε Τώρα!

Χρυσός Αλέξανδρος στο Φεστιβαλ Θεσσαλονίκης και Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής σε αυτό του Σάντανς για ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ πάνω στην Νόαμ Σούστερ Ελιάσι. Μια Ισραηλινή stand-up κωμικό η οποία σατιρίζει με χιούμορ την έννοια της συνύπαρξης Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Μέσα από την προσωπική της ιστορία, αποκαλύπτονται όλες οι αντιφάσεις της περίπλοκης πραγματικότητας στην περιοχή.