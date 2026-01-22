Ο Μαρκ Κάρνεϊ μας δείχνει πώς πρέπει να απαντάμε στους Τραμπ αυτού του κόσμου

Σε αυτόν τον κόσμο, δυστυχώς ή ευτυχώς, υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων: εκείνοι που φωνάζουν και απειλούν για να ακουστούν και να τους πάρεις στα σοβαρά, κι εκείνοι που μιλούν με λογική, με επιχειρήματα, με σταθερή φωνή. Μαντέψτε ποια από τις δύο κατηγορίες κερδίζει τον σεβασμό και μένει στην Ιστορία. Μαντέψτε, ξανά, σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκει ο Τραμπ.

Το προφίλ ενός αντι-Τραμπ

Σίγουρα όλοι μας έχουμε συναντήσει ανθρώπους σαν τον Αμερικανό πρόεδρο. Ανθρώπους που επιβάλλονται ή θεωρούν ότι είναι τόσο έξυπνοι που απαιτούν τον σεβασμό. Εν τέλει, η αλαζονεία τους είναι λίγο μεγαλύτερη από την απύθμενη ανοησία που τους διακρίνει. Ας μη γελιόμαστε όμως. Αυτός ο τύπος ανθρώπου ξέρει να κυριαρχεί και μια γρήγορη ματιά στις σελίδες της Παγκόσμιας Ιστορίας θα μας πείσει.

Στο Νταβός, εκτυλίχθηκε άλλο ένα σόου του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει λόγος να σταθούμε στα λεγόμενά του. Ας αρκεστούμε σε κάτι που ο ίδιος σιχαίνεται και τον «πονάει». Κάποιος άλλος, ήρθε από το πουθενά και του έκλεψε την παράσταση. Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

Η ομιλία του Καναδού ηγέτη έχει κερδίσει τους διθυράμβους των μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Τα λόγια του και η στάση του μπορούν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για το πώς μπορούμε (και πρέπει) να στεκόμαστε ενάντια σε κάθε λογής Τραμπ(ούκους)!

Ο Κάρνεϊ είναι μια εξέχουσα περίπτωση ηγέτη. Διαθέτει πείρα και βιογραφικό που ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα μπορούσε να αγοράσει ούτε με όλα τα κιτς χρυσαφικά που έχει «ντύσει» τον Λευκό Οίκο. Είναι ο άνθρωπος που θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρέθηκε στο επίκεντρο (ή στα παρασκήνια) των μεγαλύτερων κρίσεων των τελευταίων ετών.

Μεγαλωμένος στον Καναδά, έχοντας παράλληλα και τη βρετανική υπηκοότητα, ξεκίνησε την καριέρα του στον χρηματοπιστωτικό τομέα και πιο συγκεκριμένα, στην Goldman Sachs. Ανέλαβε τα ηνία της Τράπεζας του Καναδά την παραμονή της κρίσης του 2008. Και πράγματι, αξιοποιώντας τις γνώσεις του, κατάφερε να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση. Ρευστότητα στην αγορά και χαμηλά επιτόκια. Το αποτέλεσμα ήταν η οικονομία του Καναδά να ανακάμψει με γρηγορότερους ρυθμούς σε σχέση με τις υπόλοιπες οικονομίες των G7.

«Η παλιά τάξη πραγμάτων τελείωσε»

Το 2013, βρέθηκε στο τιμόνι της Τράπεζας της Αγγλίας έχοντας αυτή τη φορά να αντιμετωπίσει την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Ύστερα από αυτό, το 2020 ανέλαβε σύμβουλος του Τζάστιν Τριντό για οικονομικά ζητήματα στο πλαίσιο της πανδημίας. Ο κατάλληλος άνθρωπος για τις…κατάλληλες κρίσεις.

Ντόναλντ Τραμπ | Getty Images

Συνδυάζοντας χιούμορ με γνώση, η ομιλία του Κάρνεϊ στο Νταβός καταχειροκροτήθηκε. Δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι προερχόμενοι από την ίδια ήπειρο. Ψυχρή λογική από τη μία, αλαζονική φλυαρία από την άλλη. Ο Καναδός ηγέτης κήρυξε το τέλος των διεθνών σχέσεων όπως τις ξέρουμε. Σε μια εποχή που ο ισχυρός αυτού του πλανήτη μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να ζητάει τον λόγο από κανέναν, οι μικρότερες δυνάμεις καλούνται να συνασπιστούν σε ένα κοινό πλαίσιο αξιών, τόνισε ο ίδιος.

Διαβάστε ακόμη: Νέες απειλές Τραμπ: Τα αντίποινα για όσες χώρες πουλήσουν ομόλογα των ΗΠΑ

Δεν ψάχνουμε βέβαια για μεσσίες και σωτήρες στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Μας έλειψε όμως η κοινή, ρεαλιστική λογική ενάντια στον τραμπουκισμό και τη λεκτική βία.

«Δεν μπορείς να ζεις μέσα στο ψέμα του αμοιβαίου οφέλους μέσω της ενσωμάτωσης, όταν η ενσωμάτωση γίνεται η πηγή της υποταγής σου» υπογράμμισε στην ομιλία του ο Κάρνεϊ.

Στην εποχή της ασύδοτης αλαζονείας, υπάρχουν έστω νησίδες ψυχραιμίας που μας υπενθυμίζουν πως οι κανόνες έχουν χάσει τη δύναμή τους. Μα, μπορούν να την ξαναβρούν μέσα από τη δύναμη των πολλών ενάντια στους ισχυρούς.