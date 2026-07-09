Οδύσσεια: Γιατί να διαφημίσεις μία ταινία αν όλοι πλακώνονται γι' αυτή;

Παλαιότερα, η τέχνη του marketing για μία ταινία ήταν μία ολόκληρη, αυτοτελής τέχνη. Εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία στην οποία θα μπορούσαν να αποτύχουν ακόμα οι πιο ικανοί άνθρωποι. Σε αντίθεση με οτιδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο, στο επίπεδο marketing τα πράγματα έχουν γίνει πολύ ευκολότερα: Θες να ακουστεί η ταινία σου; Φτιάξε ένα culture war.

Αυτή την μάλλον έξυπνη τακτική την είχε κατανοήσει και ο Έλληνας σκηνοθέτης, ο Γιάννης Σμαραγδής, ο οποίος πριν καν καταλάβουμε ότι υπάρχει ταινία για τον Καποδίστρια, βγήκε 0-100 και μίλησε για διάφορους σκοτεινούς κύκλους κριτικών κινηματογράφου που έχουν πάρει σήμα να θάψουν την ταινία.

Δεν ξέρω τι προνομιακό πεδίο έχουν αυτοί οι περίφημοι κριτικοί του σινεμά, εκτός ίσως από το ότι έχουν μάτια, αλλά επί μισό χειμώνα, στην Ελλάδα πλακωνόμασταν στο ξύλο για τον Κυβερνήτη του 1830. Από ένα σημείο και μετά, η ταινία δεν υπήρχε καν στο πλαίσιο του ξύλου που έπεφτε γι’ αυτήν. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια από οπαδούς και αντιπάλους.

Το νέο culture war για την Οδύσσεια

Κάτι παρόμοιο, από την τελείως αντίθετη πλευρά όμως, θα συμβεί και με το μισό καλοκαίρι μας. Αυτή τη στιγμή, θα πάμε αρκετούς αιώνες πίσω και θα πλακωθούμε για τον Όμηρο, την Ωραία Ελένη και τον Αγαμέμνωνα.

Όχι, βέβαια, ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει κανένα τρομερό πρόβλημα να φτιάξει θόρυβο γύρω από το όνομα και τα δημιουργήματά του. Είτε μας αρέσει είτε όχι, μιλάμε για έναν σκηνοθέτη που κάθε του ταινία είναι σίγουρο ότι θα ξεσηκώσει συζητήσεις. Σε κανέναν δεν έλειψε όμως και λίγο ξύλο.

Το πρώτο αίμα είχε έρθει όταν ανακοινώθηκε το καστ και την Ωραία Ελένη θα υποδυόταν η Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία έτυχε να γεννηθεί από τους γονείς χωρίς ξανθά μαλλιά και πράσινα μάτια. Και αυτό είναι κάτι που δεν της συγχώρησαν στο ίντερνετ, το οποίο πάντως είχε μείνει κάπως πιο σιωπηλό όταν o Prince of Persia ήταν ο κατάλευκος Τζέικ Τζίλενχαλ με μία μάλλον αστεία δικαιολογία.

Την οργή για την Νιόνγκο ακολούθησε η στολή του Αγαμέμνονα η οποία, πράγματι, αισθητικά τουλάχιστον μου φάνηκε και εμένα αρκετά παράταιρη. Δυστυχώς, βέβαια, η ζωή μου έχει αρκετά άλλα πράγματα για να με κάνει να εξοργίζομαι, οπότε η στολή του Αγαμέμνονα δεν με έκανε και έξαλλο.

Οι δηλώσεις της Νιόνγκο

Πλέον, επιστρέφουμε στη Νιόνγκο και σε μία δήλωση που έκανε για τον Όμηρο. «Όταν διαβάζεις για την Ιλιάδα και για την Οδύσσεια, πολύ λίγος χρόνος έχει σπαταληθεί στην οπτική των γυναικών. Είναι μία ιστορία της οποία η αφήγηση είναι από μία πιο αντρική ματιά. Από την άλλη, η ταίνια, παίρνει χρόνο να σκεφτεί τα πράγματα και από μία πιο γυναικεία οπτική».

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Ο τρόπος που κυκλοφόρησε η είδηση στο διαδίκτυο, οδήγησε και στην απαραίτητη παράνοια για την πολιτική ορθότητα και για τη woke κουλτούρα η οποία θα ακυρώσει τώρα και τον Όμηρο. Στην πραγματικότητα βέβαια, η δήλωση ξεκίνησε από ένα αστείο του συνεντευξιαστή και παράλληλα αυτό που λέει η Νιόνγκο δεν είναι ακριβώς λάθος. Προφανώς, ο Όμηρος αφηγήθηκε τα πράγματα από μία αντρική οπτική, το πρόβλημα είναι ότι κανείς στην πραγματικότητα δεν μπορεί να τον κατηγορήσει γι’ αυτό.

Στην πραγματικότητα, ούτε η Νιόνγκο δεν τον κατηγορεί. Μοιάζει σαν να παίρνει αφορμή από αυτό, προκειμένου να μιλήσει για την ταινία και να πει ότι, σε αντίθεση με τα ομηρικά έπη που γράφτηκαν μπόλικους αιώνες πριν τα sold out στην Επίδαυρο, η ταινία του Νόλαν αφηγείται την ιστορία βλέποντάς τη και από αυτήν την πλευρά.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών βέβαια δεν είναι άλλο από το να μπει, δωρεάν και χωρίς κόπο, η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν σε αμέτρητους διαδικτυακούς τόπους, με αποτέλεσμα να γίνει το κινηματογραφικό event του καλοκαιριού. Και κάπως έτσι, στη νέα λειτουργία του κόσμου, τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν από το να τραβήξεις απλώς την αποσπασματική προσοχή του απέναντι.