Τετ α τετ με τον Όμηρο: Η Λουπίτα Νιόνγκο έκανε «ταξίδι στο χρόνο» - Το AI βίντεο της συνάντησής τους

Σάλος αντιδράσεων έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες στα social media, μετά την πρόσφατη δήλωση της Λουπίτα Νιόνγκο για τον Όμηρο, όταν της ζητήθηκε να απαντήσει τι θα ρωτούσε τον αρχαίο Έλληνα ποιητή αν είχε την ευκαιρία.

Η απάντησή της: «Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές;» πυροδότησε πολλά hate comments σε όλες τις πλατφόρμες, με τους περισσότερους χρήστες να αναρωτιούνται αν έχει διαβάσει πράγματι έργα του αρχαίου Έλληνα ποιητή ή γενικά «κανένα βιβλίο».

Ανάμεσα στις αντιδράσεις, μια που ξεχώρισε ήταν ένα AI βίντεο, στο οποίο το φανταστικό σενάριο της συνάντησης μια ηθοποιού που ζει στο 2026 να συναντηθεί με έναν αρχαίο Έλληνα έγινε πραγματικότητα.

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Συγκεκριμένα στο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφορεί, η Λουπίτα Νιόνγκο φαίνεται να συνομιλεί με τον Όμηρο, μετά από ένα ταξίδι στον χρόνο.

Το βίντεο ξεκινάει με την ηθοποιό να φοράει χιτώνα αρχαίας Ελληνίδας και με έντονο ύφος να εκφράζει στον Όμηρο την απορία της.

Ο Όμηρος από την άλλη είναι ήρεμος και έχει κλειστά τα βλέφαρα του και μιλώντας της στα αρχαία Ελληνικά, της απαντά πως δεν την πιστεύει ότι είναι η Έλενη της Τροίας.

Lupita Nyong'o time travels to the 8th c. BC and uses the opportunity to ask her question to Homer.



She is introduced to the Poet as Helen, but Homer, while he cannot see well, doubts it.



With English subtitles. https://t.co/dF0MWCuz6J pic.twitter.com/uO073Zplck — Iosif Lazaridis (@iosif_lazaridis) July 8, 2026