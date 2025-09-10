Οι δηλώσεις του αρχηγού ως εθνική αφύπνιση

Η Εθνική Ελλάδος τα πάει περίφημα στο Ευρωμπάσκετ και την Παρασκευή (12/09) θα διεκδικήσει την είσοδό της στον τελικό. Αυτό που έχει κυρίως όμως κερδίσει, είναι τον σεβασμό όλων μας για τη σοβαρότητα, τη σεμνότητα και την αξιοπρέπεια που εκπέμπει.

Η «επίσημη αγαπημένη» είχε χρόνια να μας ενθουσιάσει συλλογικά. Το έχει καταφέρει φέτος, σε μια διοργάνωση που οι προσδοκίες όλων μας δεν ήταν στον ουρανό. Ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος, αυτή η ομάδα απέδειξε ότι εννοεί τη συνεργασία, τη σκληρή δουλειά, το πείσμα, την έμπνευση, τη φαντασία. Όλα αυτά τα στοιχεία που εμπεριέχει το σύγχρονο μπάσκετ.

Χθες, ο αρχηγός της ομάδας, σε δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ μετά τον αγώνα, κατάφερε να μας κάνει όλους να σκεφτούμε διαφορετικά. Στην ουσία, ζήτησε από όλους μας να «αλλάξουμε τσιπάκι». Να βλέπουμε «το θετικό, όχι το αρνητικό, την τοξικότητα και τα άσχημα». Τα είπε με αφορμή τα σχόλια που διάβασε στα σόσιαλ μίντια μετά την ήττα της Εθνικής ποδοσφαίρου. Που ήταν βιτριολικά, απέναντι σε μια ομάδα πιτσιρικάδων που τώρα φτιάχνονται και κυνηγάνε την είσοδό τους στα τελικά του μουντιάλ.

Οι δηλώσεις του αρχηγού, Κώστα Παπανικολάου, οφείλουν να λειτουργήσουν ως εθνική αφύπνιση. Η γκρίνια και η μιζέρια είναι βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού γονιδιώματος.

Διαβάστε επίσης: Eurobasket 2025: «Δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα»: Η συγκλονιστική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Όμως η πλατφόρμα των σόσιαλ έχει δώσει άπλετο χώρο στον κάθε γραφικό να ξυφουλκεί επί παντός επιστητού. Γίνονται όλοι ξαφνικά ειδήμονες στα πάντα. Και δηλητηριάζουν κάθε προσπάθεια, κάθε συλλογικό στόχο, κάθε νέα πρωτοβουλία. Το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός, ακόμη και με γελοίες αφορμές, σκεπάζουν κάθε σοβαρή συζήτηση που αφορά την πολιτική, την κοινωνία, την γεωπολιτική, αλλά και μια ταινία ή μια σειρά.

Ο εμπεριστατωμένος, δομημένος λόγος, με ουσία κι επιχειρήματα έχει χάσει κάθε αξία. Διαβάζουμε ατάκες, κάνουμε like, βρίζουμε, εκτονωνόμαστε.

Αν κάτι κρατάω από τις δηλώσεις του αρχηγού, είναι πως τη συμπεριφορά μας τη βλέπουν τα παιδιά μας. Και επομένως την αντιγράφουν. Η νεολαία μας έχει μεγάλη ανάγκη από πρότυπα, από ανθρώπους που τα καταφέρνουν μετά από σκληρή δουλειά, μετά από διάβασμα, προσπάθεια, ξενύχτι, σκληρή άθληση. Η αποδόμηση των πάντων προκαλεί μεγάλο κακό στο συλλογικό θυμικό.

Και ειδικά σε μια νέα γενιά που έχει πια ριζωμένη την πεποίθηση πως θα ζήσει με λιγότερες ευκαιρίες από τις δυο προηγούμενες. Είναι χρέος μας να μην αναπαράγουμε την τοξικότητα και το μίσος. Και είναι ευτύχημα που έχουμε αυτά τα παιδιά να μας εκπροσωπούν στην Εθνική Ελλάδος. Σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

