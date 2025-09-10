Eurobasket 2025: «Δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα»: Συγκλονιστική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο προημιτελικός της Εθνικής ομάδας κόντρα στη Λιθουανία για το Eurobasket 2025 μόλις έχει τελειώσει, ωστόσο - ξέχωρα από κάποιες αγκαλιές - ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει «κλειδώσει». Δεν πανηγυρίζει, δεν χαμογελάει, αντίθετα παραμένει πάρα πολύ σοβαρός.

Μαζεύει τους συμπαίκτες του στο κέντρο της Xiaomi Arena της Ρίγα για το καθιερωμένο «ζντο» και ως γνήσιος ηγέτης τους μιλάει.

«Κερδίσαμε κάτι; Δεν κερδίσαμε κάτι;» τους ρωτάει.

Η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει απολύτως τίποτα. Πέρασε απλά στα ημιτελικά του Eurobasket μετά από 16 χρόνια. Βρίσκεται στη ζώνη μεταλλίων και θα έχει δύο αγώνες για να κατακτήσει ένα, ύστερα από το χάλκινο του 2009.

«Άλλο ένα» τους λέει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Άλλο ένα για το μετάλλιο, αλλά μην γελιόμαστε: ο στόχος είναι ξεκάθαρος... Ο τελικός και το τρόπαιο. Εκεί έχουν λοκάρει.

Αν η Ελλάδα την Παρασκευή περάσει την Τουρκία του Αταμάν θα έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το ασημένιο μετάλλιο, αλλά άπαντες στην ομάδα, κοιτάνε παιχνίδι το παιχνίδι θέλοντας να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.

