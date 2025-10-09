Όταν η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλούσε για τους Ταλιμπάν...

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δεν είναι ακτιβίστρια, δεν είναι θεματοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν είναι το ανάχωμα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Για εμένα, πριν από όλα αυτά, η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι κάτι πολύ πιο συμβολικό: Ένας σύγχρονός μας «αχυράνθρωπος», γύρω από τον οποίο συρρέουν οι άνθρωποι που ντρέπονται σιωπηλά για τον κόσμο μας.

Η Ελεωνόρα Μελέτη, την οποία η ηλικία μου δεν μου επιτρέπει να δω ως Ευρωβουλευτή, όσα χρόνια και αν μείνει στον θώκο, έκανε χθες (08/10), και καλώς και εύγε, παρέμβαση στις Βρυξέλλες για το καθεστώς των Ταλιμπάν.

«Εκεί όπου τα ανήλικα κοριτσάκια εκβιάζονται σε γάμους από τα 9, οι γυναίκες απαγορεύεται να μιλούν σε δημόσιους χώρους, να τραγουδούν, να βλέπουν με τα δύο τους μάτια, να σπουδάζουν.

Δεν θα ρωτήσω, βεβαίως, "πού είναι οι ακτιβιστές;" "Γιατί δεν γίνονται πορείες για το Αφγανιστάν;" "Πού είναι η Γκρέτα;" Θα ρωτήσω, όμως, εμείς τι κάνουμε;».

Κάτσε μία να το πάρω από την αρχή. Η Ελεωνόρα Μελέτη, σε μία παρέμβαση για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν, ρώτησε τι έχει κάνει για αυτές η κα Τούνμπεργκ. Ως τι; Τι είδους αρμόδιος είναι η Γκρέτα Τούνμπεργκ, ώστε να της ζητά πλαγίως η πολιτευόμενη της Νέας Δημοκρατίας να «επέμβει» για αυτό το ζήτημα;

Όπως είπαμε πιο πάνω, αυτή η κοινωνικά άβολη Σουηδέζα, δεν είναι απλά ένα πρόσωπο της επικαιρότητας, είναι πια μία αυτόματη αντίδραση στο μυαλό όσων μιλούν από μία θέση ηθικής αντίφασης. Της αντίφασης του να αραδιάζεις λόγια, και να ελπίζεις ότι κανείς δεν θα προσέξει ότι έχεις απεμπολήσει τις πράξεις.

Γιατί;

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι ένα κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο. Αυτό το κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο είχε βρει, όταν δεκαπεντάρισε, ως σκοπό για να διαχειριστεί την παιδική της κατάθλιψη, τον κλιματικό ακτιβισμό. Από πιτσιρίκα μέχρι σήμερα, αυτή την αμισθί σταδιοδρομία έκανε εφικτή ο πλούτος των γονιών της.

Και τι έκανε η Γκρέτα με αυτό το προνόμιο; Συνέχισε να οργανώνει διαδηλώσεις του ενός ατόμου στο προαύλιο του σχολείου της. Συνέχισε με 5 και με 10 άτομα, συνέχισε όταν ήταν μπροστάρης σε πορείες, μέχρι που έφτασε στη διαβόητη ομιλία στο βήμα της Συνόδου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή.

Ε και κάπου εκεί κρέμασε την ποδιά και βρήκε μία χουχουλιάρικη θέση σε κάποια ΜΚΟ. Ή όχι; Έναν χρόνο μετά την COP24, η Τούνμπεργκ σάλπαρε από τη Βρετανία προς τη Νέα Υόρκη με ένα σκάφος μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα για να αποδείξει ότι η ανανεώσιμη ενέργεια είναι πρακτική.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στάθηκε έξω από τη ρωσική πρεσβεία στη Στοκχόλμη με ένα πλακάτ που έγραφε «Σταθείτε με την Ουκρανία». Στις 29 Ιουνίου 2023, συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλες εξέχουσες ευρωπαϊκές προσωπικότητες, στα πλαίσια μίας ομάδας εργασίας για την αντιμετώπιση του οικολογικού αντίκτυπου από την εισβολή.

Νωρίτερα εκείνη τη χρονιά, φώναζε για τις εξορύξεις της βρετανικής Beowulf στην προγονική γη των ιθαγενών Σάμι. Ξέρει η Ελεωνόρα Μελέτη, και όποιον αφορά αυτό το κομμάτι, ποιοι είναι οι ιθαγενείς Σάμι; Εγώ μια φορά, μέχρι σήμερα δεν είχα ιδέα.

Το 2019, η Τούνμπεργκ ξεκίνησε μία καταιγιστική καμπάνια για την αύξηση της χρήσης του τρένου στην Ευρώπη, ως το πλέον οικολογικό μέσο μετακίνησης. Όχι μόνο εισακούστηκε, αλλά η αύξηση της επιβατικής κίνησης έφερε τέτοια υπερπληρότητα στους συρμούς, ώστε οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να επενδύσουν στους σιδηροδρόμους.

Αυτό είναι, αν δεν το ήξεραν κάποιοι, το επώνυμο «Greta Effect».

Α, και έτσι τυχαία, ξέθαψα ένα ποστ της Τούνμπεργκ από το 2022: «Συγκεντρωθήκαμε στη Στοκχόλμη στην εβδομαδιαία απεργία μας, για να μοιραστούμε και να μάθουμε για τη σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης των κοριτσιών και της δράσης για το κλίμα και να σταθούμε αλληλέγγυοι με όλα τα κορίτσια στο Αφγανιστάν.

[...] Αυτή τη στιγμή στο Αφγανιστάν, τα κορίτσια δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν σχολείο λόγω της απαγόρευσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κοριτσιών από τους Ταλιμπάν. Πολλές ακτιβίστριες από το Αφγανιστάν αγωνίζονταν στο πλευρό μας για το μέλλον του πλανήτη μας - και τώρα για το δικαίωμα στην εκπαίδευση...».

Σημειωτέον, όταν η Γκρέτα Τούνμπεργκ έβγαινε στον δρόμο για να δώσει έμφαση στα γυναικεία δικαιώματα στο Αφγανιστάν, η Ελεωνόρα Μελέτη παρουσίαζε ακόμα το «MEGA Καλημέρα».

School strike week 199. Today, @Malala , @olya_mrd , activists from @Fridays4future & @Riseupmovt came together in Stockholm at our weekly strike, to share and learn about the link between girls’ education and climate action and to stand in solidarity with all Afghan girls. 1/7 pic.twitter.com/oLrVEOKTO3 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 10, 2022

Ποια είναι λοιπόν η απάντηση στο «πού είναι η Γκρέτα Τούνμπεργκ για την Κύπρο, τη Ρουάντα, τη Σομαλία, το Αφγανιστάν κλπ;». Η απάντηση είναι ότι η Γκρέτα απλά είναι παντού.

Αυτή η τύπισσα, στον βαθμό που της επιτρέπουν τα μέσα της, φαίνεται σαν να τηλεμεταφέρεται κυριολεκτικά από μέρος σε μέρος του πλανήτη, όπου τουλάχιστον εν γνώσει της χρειάζεται ακτιβισμός για κάποιο κοινωνικο-οικολογικό θέμα. Το κάνει τέλεια; Όχι. Ανήκει στο 99,99..% του πληθυσμού που δεν κουνά ούτε το μικρό του δάχτυλο; Εμφατικά όχι.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ θα μπορούσε να έχει αναπαυτεί στις δάφνες της εδώ και καιρό. Είχε τον διαγενεακό πλούτο και το πολιτικό κεφάλαιο για να το κάνει. Έλα όμως που επιμένει να ξοδεύει, αντί να αποταμιεύει, τα ατού της, και να αναλαμβάνει μία ελάχιστη ηθική δράση για έναν άνθρωπο θρεμμένο στις ανέσεις του δυτικού ιμπεριαλισμού.

Αυτά ενώ η ίδια παραδέχεται ότι «δεν είμαστε ήρωες. Αυτά που κάνουμε, είναι θλιβερό ότι πρέπει να τα κάνουμε». Αυτό είναι που μπερδεύει και οδηγεί τους «closeted θαυμαστές» της σε φροϋδικές εξομολογήσεις.

Αν η Γκρέτα μιλάει για ένα ζήτημα, τότε δεν κάνει αρκετά. Αν η Γκρέτα κάνει κάτι για ένα ζήτημα, τότε απλά αναλώνεται σε εκ του ασφαλούς «χομπίστικο» ακτιβισμό. Αν η Γκρέτα σαλπάρει για να φτάσει σε μία εμπόλεμη ζώνη με φρουτόκρεμες για παιδιά που λιμοκτονούν, τότε τής αξίζει ο θάνατος για το θράσος της.

Το «κάψιμο του αχυράνθρωπου» είναι ένα αρχέγονο έθιμο, ένα τελετουργικό που είχε επικρατήσει όσο προόδευαν οι κοινωνίες, και αποκήρυτταν την ανθρωποθυσία. Το μοτίβο αυτό απηχεί διαχρονικά στην ανθρωπότητα, και το εντοπίζουμε σε παραδόσεις των δρυίδων, στον Προμηθέα, τον Χριστό, τον αμνό.

Μαζεμένοι γύρω από αυτό το τεράστιο, αναμάρτητο ανδρείκελο, οι άνθρωποι παράχωναν βαθιά στον κούφιο σκελετό του τις αμαρτίες τους, και φαντάζονταν ότι τις έπαιρναν οι φλόγες.

«Πού είναι η Γκρέτα Τούνμπεργκ;», φωνάζει ο άνθρωπος που ξέρει ότι δεν θα κάνει ποτέ ούτε τα μισά από αυτά που κάνει η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Αυτός που στην ίδια ανάσα παραδέχεται ότι τον ξεπερνά, ότι την κρίνει με αυστηρότερο ηθικό ζύγι από τον εαυτό του, αλλά και την παρακαλά να σταματήσει αυτό τον προβολικό εξευτελισμό, λες και η Γκρέτα Τούνμπεργκ τον ακούει.

Μέσα από δαγκωμένα χείλια, το ίδιο παράπονο: «Γιατί δεν μας σώζεις;».