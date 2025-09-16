Πάνε χρόνια που στο ΠΑΣΟΚ δεν υπολόγιζαν τον Λοβέρδο ως ΠΑΣΟΚ!

Η δημοσιοποίηση της είδησης περί προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία είχε το ίδιο στοιχείο έκπληξης όσο το να γράψει κανείς ότι ο ήλιος βγαίνει από την ανατολή. Με λίγα λόγια δεν προκάλεσε την παραμικρή αίσθηση στο πολιτικό σκηνικό καθώς ήταν μια εξέλιξη αναμενόμενη εδώ και πολλούς - πολλούς μήνες. Ίσως και χρόνια για κάποιους.

Από τότε δηλαδή που ο κ. Λοβέρδος δεν κατάφερε να εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις εσωκομματικές εκλογές του 2021, μένοντας μάλιστα εκτός δεύτερου γύρου παρά το... μιντιακό πουσάρισμα! Ποιος ξεχνάει άλλωστε τις δημοσκοπήσεις εκείνων των εβδομάδων που τον έφερναν... πρώτο και που τελικά δεν είχαν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα.

Ουσιαστικά από τότε ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον πρώην Υπουργό, παρά τους όρκους... αιώνιας πίστης προς το ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Λοβέρδος ήταν στην πραγματικότητα... ξένο σώμα στη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και στους ψηφοφόρους του Κινήματος. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώθηκε με τον πλέον περίτρανο τρόπο στις εθνικές εκλογές του 2023. Τότε που όντας βουλευτής του Βορείου Τομέα και μάλιστα προβεβλημένο στέλεχος, έχασε την έδρα του από την Μιλένα Αποστολάκη, η οποία για πάνω από μια ντουζίνα χρόνια ήταν εκτός... πρώτης γραμμής. Ενδεικτικό του γεγονότος ότι στο ΠΑΣΟΚ θεωρούσαν τον Ανδρέα Λοβέρδο έναν «δεξιό πολιτικό» που περισσότερο έκλεινε το... μάτι προς τη Νέα Δημοκρατία, εκεί που δηλαδή έχει καταλήξει και επίσημα από το πρωί της Τρίτης. Σωματικά. Γιατί το ψυχικό δέσιμο υπάρχει εδώ και πολύ καιρό.

Πριν καν ιδρύσει το κόμμα «Δημοκράτες» (το θυμάται κανείς άραγε ότι πήρε μέρος στις τελευταίες Ευρωεκλογές, χωρίς ιδαίτερα... ευρήματα στην κάλπη), για το οποίο στο ΠΑΣΟΚ τον κατηγορούσαν ότι από τότε θέλησε να λειτουργήσει ως ανάχωμα όλων όσοι αναχωρούν δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία.

Προφανώς αυτή την «απόσταση» την ένιωθε και ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος, που παρά τις προσωπικές του εκλογικές αποτυχίες αποφάσισε να μην αποσυρθεί αλλά να παραμείνει στο πολιτικό παλκοσένικο. Στον τελευταίο ανασχηματισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, το όνομά του έπαιξε ιδιαίτερα στις παραπολιτικές στήλες για υπουργικό χαρτοφυλάκιο. Δεν επιβεβαιώθηκαν πάντως. Πλέον ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας θα αναζητήσει μια καλύτερη τύχη είτε σε κάποιον τομέα της Αθήνας, είτε (το επικρατέστερο σενάριο) στην Αχαϊα.

Θέλει επί της ουσίας να βαδίσει στον δρόμο που βάδισαν νωρίτερα κι άλλα στελέχη ή πρώην Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και... πάει λέγοντας. Μεγάλη η λίστα. Πάντως η τελευταία «μεταγραφή», αυτής της Ευης Χριστοφιλοπούλου, δεν είχε πάει και πολύ καλά... Ο Ανδρέας Λοβέρδος ευελπιστεί ότι θα έχει καλύτερη τύχη στο νέο «πολιτικό σπίτι» του!