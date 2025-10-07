Πίσω από τις λέξεις, αυτό εύχεται ο Αλέξης

Δεν είναι λίγες οι γλώσσες που υποστηρίζουν ότι η χθεσινή παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι η τελευταία (μέχρι την επόμενη) πράξη ενός έργου που άρχισε να σκηνοθετεί ο ίδιος τον Ιούνιο του 2023. Δεν έχω καταλάβει γιατί αυτή η θέση φέρεται ως μομφή για τον πρώην πρωθυπουργό, όταν μιλάμε για πολιτική και όχι για φιλανθρωπία, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης.

Για να μην μακρηγορώ, ας θεωρήσουμε ότι ισχύει: ο Τσίπρας είχε όντως ένα πλάνο διετίας όταν κατηφόριζε μέχρι το Ζάππειο για να παραιτηθεί από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετά την πανωλεθρία στις διπλές εκλογές του ‘23.

Δεν γνωρίζω αν στο πολυαναμενόμενο βιβλίο του που θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο βρούμε τις απαντήσεις για τον λόγο που άναψε τότε το φυτίλι της αρχής του τέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελε να τιμωρήσει μια συγκεκριμένη παρέα; Μετάνιωσε για το πόσο χώρο άφησε σε αυτήν την παρέα; Ήθελε να δει τον ΣΥΡΙΖΑ να καταστρέφεται;

Μπορούν να γίνουν αναλύσεις επί αναλύσεων και υποθέσεις μέχρι το τέλος του κόσμου. Ποια είναι τα δεδομένα όμως; Με τη φυγή Τσίπρα, έγινε με επώδυνο τρόπο σαφές ότι δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει ηγέτη στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς. Η κοντινότερη ζαριά στο «ηγέτης» όλο αυτό το διάστημα ήταν ο Στέφανος Κασσελάκης, οπότε τα λόγια περιττεύουν.

Ο Τσίπρας κατάφερε με τον πιο απλό τρόπο να ξεχωρίσει δια της απουσίας του. Προφανώς φέρει όλο το βάρος της ευθύνης για τη σκληρή ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Κατατροπώθηκε. Κοιτώντας βέβαια ανάποδα το νόμισμα, ο Τσίπρας απήλθε με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στο 17,83%, δηλαδή τέσσερις φορές πάνω από το ποσοστό του στις πρώτες εκλογές του ως προέδρος του Συνασπισμού (σ.σ. 4,7% στις ευρωεκλογές του 2009).

Μακιαβελικά ή μη μακιαβελικά κινούμενος, η ιστορία έγραψε: η φυγή του Τσίπρα άφησε ένα ηγετικό κενό στο χώρο της (κεντρο)Αριστεράς που δεν μπορεί να γεμίσει κανείς.

Το ερώτημα είναι μόνο ένα: «Με ποιους;»

Αναμφίβολα, ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι διαφορετικός. Αυτό γίνεται σαφές από τις δημόσιες τοποθετήσεις του το τελευταίο διάστημα. H ρητορική του στο συνέδριο του Economist, έναν μήνα πριν, δεν θύμιζε σχεδόν σε τίποτα τον πύρινο Αλέξη της εποχής των μνημονίων. Είναι πιο μετρημένος, έχει ταξιδέψει πολύ, έχει διαβάσει. Στη Θεσσαλονίκη, ο λόγος δεν χώρεσε ούτε μια φορά τη λέξη «Αριστερά». Έχει επιστρέψει για να παίξει με άλλους όρους.

Ναι, σαφώς, αλλά εδώ φυτρώνει η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Ή καλύτερα, η ερώτηση των επόμενων εκλογών. Με ποιους; Ο ίδιος, απόλυτα λογικά, κρατάει σχεδόν κλειστή την πόρτα σε παλιούς συντρόφους και νυν σχεδόν εχθρούς. Θα ήταν ένα σαμποτάζ στο rebranding, ένα αυτογκόλ.

Η ευρύτερη Αριστερά, στην πιο κατακερματισμένη μεταπολιτευτική εκδοχή της, είναι κουρασμένη. Ακόμα πιο κουρασμένο είναι το εκλογικό της σώμα. Αν μου επιτρέπετε όμως, πιο κουρασμένο από όλους είναι το δίπολο «Δεξιά-Αριστερά». Ο κόσμος χρειάζεται λύσεις, πιο φθηνό σουπερμάρκετ και ενοίκια που δεν θα ισοδυναμούν με έναν καλό τετραψήφιο μισθό. Όποιος πολιτικός επενδύσει προς τα εκεί, με έμπρακτες δεσμεύσεις και σωστό διάβασμα της κατάστασης, είναι αυτός που θα αγγίξει το κοινό, που κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα είναι διαρκώς στην αναζήτηση ενός Μεσσία. Και όχι άδικα.

Ο Τσίπρας με τις υπόνοιες για κόμμα που θα προέρχεται από κάτω προς τα πάνω και όχι το ανάποδο, δείχνει να το έχει καταλάβει. Εξαιρετικά το κατάλαβε και ο Μητσοτάκης της εποχής του 41% (πριν αρχίσει δηλαδή η προσπάθεια για τέρψη και ντάντεμα της δεξιάς της ΝΔ), παίρνοντας τεράστιο κομμάτι του κέντρου και κάνοντας καμπάνιες που θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα στις δύο εκλογές.

Αυτό που εύχεται λοιπόν και για το οποίο δουλεύει προσεκτικά ο Αλέξης Τσίπρας προσέχοντας τα λόγια του (sic) είναι ένα γενναίο άνοιγμα στους ψηφοφόρους του κέντρου. Οι αριστεροί ψηφοφόροι μπορούν άνετα να τον κάνουν αντιπολίτευση, αλλά δεν νομίζω πως ο Αλέξης γύρισε γι’ αυτό.

Κάποτε χρησιμοποίησε το σώμα των ΑΝΕΛ και σήκωνε ψηλά τα χέρια με τον Πάνο Καμμένο στις εξέδρες. Τώρα μπορεί να το κάνει με πιο αξιοπρεπή και πιο Realpolitik τρόπο. Η σημειολογία των τοποθετήσεων του δείχνει ότι κινείται προς τα εκεί.