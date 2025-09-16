Η ατάκα «μπασκετικό σίχαμα» ανήκει στον αείμνηστο Φίλιππα Συρίγο και την είχε επιστρατεύσει για να χαρακτηρίσει τον τρόπο που έπαιζε ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Για χρόνια ο «Λα Μπόμπα», και στη συνέχεια ο Ρούντι Φερνάντεθ και λιγότερο ο Σέρχιο Γιουλ, αποτέλεσαν τον «Τζέιμς Μοριάρτι» του ελληνικού μπάσκετ. Εκείνον, τον καθηγητή που πάντα έβρισκε μπροστά του ο Σέρλοκ Χολμς.

Μάθαμε, λοιπόν, να ζούμε με τα φαντάσματα των Ισπανών. Μας έφταιγαν για όλα και όχι άδικα, αφού βρέθηκαν αντίπαλοι με τις καλύτερες ελληνικές μπασκετικές φουρνιές και είχαν σχεδόν πάντα τον τρόπο να επικρατούν. Όχι πάντα με «καθαρούς» τρόπους, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα.

Τα χρόνια πέρασαν, τα... σιχάματα αποσύρθηκαν, όπως και οι μεγάλοι Έλληνες αντίπαλοί τους, οπότε θάψαμε το τσεκούρι του πολέμου.

Με την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο αναθαρρήσαμε ως ελληνικό μπάσκετ, ως Εθνική ομάδα, αλλά πάντα κάτι μας έλειπε. Βέβαια, δεν χάσαμε την ευκαιρία να αναγάγουμε (οι οπαδοί) τον Ντένις Σρτέντερ σε «εχθρό» μας, αλλά μας τα... χάλασε με τα όσα δήλωσε φέτος για τον Γιάννη. Αποφανθήκαμε πως είναι καλό παιδί, και όλα καλά...

Σιγά, όμως, που θα κάναμε επιτυχία δίχως να ανακαλύψουμε ένα -κοινώς αποδεκτό- φάντασμα! Ήρθε λοιπόν ο Αλπερέν Σενγκούν και πήρε από το χέρι αυτόν τον ρόλο και τον απογείωσε. Θα μπορούσε να είναι άλλος, πχ ο Αταμάν, αλλά για ευνόητους λόγους, δεν θα είχε την καθολική... αντιπάθεια.

Βρήκαμε λοιπόν τον Σενγκούν και σωθήκαμε. «Μείωσε τον Γιάννη», «Δεν του έδωσε το χέρι», «Έγραψε για θαλασσινό αέρα εννοώντας τη Σμύρνη», «Δεν θα γίνει ποτέ σαν τον Αντετοκούνμπο». Μερικές από τις πιο ήπιες ατάκες που ακούστηκαν.

Αρχικά να πούμε πως σκασίλα του τού Σενγκούν και του κάθε Σενγκούν, η άποψη που έχουν οι οπαδοί μιας άλλης χώρας, στην οποία δεν βγάζει καν το παντεσπάνι του. Στη συνέχεια, ας σκεφτούμε πως τη βραδιά που αρχίσαμε τα αναθέματα εναντίον του, είχαμε αρχίσει τη μέρα μας με Κολοκοτρώνηδες, Δερβενάκια, Πάμε να πάρουμε την Πόλη και τόσα άλλα.

Ας σοβαρευτούμε. Είναι απόλυτα λογικό κάποιος να ενοχλείται με την προπαγάνδα, ειδικά από τους Τούρκους. Η Μικρασιατική καταστροφή, η Γενοκτονία των Ποντίων, τα Σεπτεμβριανά δεν είναι για αστειάκια. Ειδικά από τους απογόνους εκείνων που τα προκάλεσαν. Αλλά ειλικρινά τι σχέση έχει αυτό με τον αθλητισμό. Και πραγματικά ποιος πιστεύει πως ο Σενγκούν και κάθε άλλος της ηλικίας του γνωρίζει πραγματικά για το τι γράφει. Για τον Κεμάλ του μάθανε, τον Κεμάλ ποστάρει. Δεν θα τα λύσει το μπάσκετ αυτά.

Εν κατακλείδι, το ελληνικό μπάσκετ δεν χρειάζεται φαντάσματα για φανταστικούς εχθρούς. Γιατί όταν το έκανε, ήταν στην κορυφή. Ας ξαναφτάσουμε εκεί και τα βρίσκουμε όλα...