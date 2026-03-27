Συναδελφική αλληλεγγύη στην τηλεόραση: What the fuck;

Οι πρώτες εκπομπές, που είχαν καθιερώσει την τηλεοπτική μετάδοση των ποσοστών τηλεθέασης ήταν αυτές της μεσημεριανής ζώνης, την εποχή της κίτρινης, σκανδαλοθηρικής ακμής της. Τότε, όμως, τηρούνταν ακόμα τα προσχήματα. Παρουσιαστές και πάνελ, που σχολίαζαν με καθημερινούς πίνακες και γραφήματα τις τηλεθεάσεις, υπερτόνιζαν μεν, αλλά δήλωναν θλίψη και βαθιά συμπόνια για τις αποτυχίες των ανταγωνιστών, στους οποίους με ανωτερότητα έστελναν την αγάπη τους - με την ευχή να τους φτάσουν κάποτε.

Τα χρόνια άλλαξαν, οι πίνακες και τα γραφήματα εγκαταλείφθηκαν, μαζί και η όποια επίφαση «συναδελφικής αλληλεγγύης». Σήμερα δεν υπάρχουν εκπομπές που σχολιάζουν διεξοδικά τα ποσοστά, υπάρχουν όμως αυτόκλητοι και αγανακτισμένοι τιμωροί της τηλεθέασης του «απέναντι», που δεν σχολιάζουν απλώς, αλλά απαιτούν - με αγανάκτηση - το «κεφάλι» του! Γιατί; Γιατί κάνει χαμηλά νούμερα.



Πάρτε παράδειγμα τον Κώστα Τσουρό και την καθημερινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Το ‘χουμε». Το γεγονός ότι σημειώνει χαμηλή τηλεθέαση προφανώς προβληματίζει τα μέλη της και τα στελέχη του σταθμού. Το γεγονός ότι παρά τα χαμηλά νούμερα δεν λέει να κοπεί, δεν προβληματίζει απλώς, κάνει έξαλλους παρουσιαστές άλλων καναλιών, που απαιτούν επιμόνως να πέσουν κεφάλια, ακόμα κι αν μόλις έχουν χάσει το δικό τους.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση συνεργάτη εκπομπής του Open («Εδώ TV»), που μόλις κόπηκε: «Ο μόνος που τη γλιτώνει με ποσοστά τρισάθλια είναι ο Τσουρός και μπράβο του που κάθεται - εγώ θα στενοχωριόμουν». Η αιχμή φανερή. Το πρόβλημα δεν είναι ότι εμείς κοπήκαμε, αλλά πότε επιτέλους θα κοπεί και ο Τσουρός;

Κι εδώ έρχεται η ώρα «να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους», όπως προλογίζει ο συνεργάτης του Mega, Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος αγανακτεί σαν να ζημιώνεται ο ίδιος προσωπικά, επειδή ο Τσουρός, σε μια άλλη εκπομπή σε ένα άλλο κανάλι, δεν κάνει επαρκή για τις απαιτήσεις του τηλεθέαση. «Έχει φτάσει πια σε μηδενικά επίπεδα, κάνει 0,8 και τέτοια, δηλαδή μιλάμε για διασυρμό!» επαναλαμβάνει με στόμφο και καταλήγει: «Κάποιος πρέπει να πάρει την απόφαση και να τραβήξει την πρίζα». Και ποιος το λέει αυτό; Ένας συνάδελφος.

Η έννοια της «συναδελφικής αλληλεγγύης» μοιάζει πια παρωχημένη - και τόσο ρεαλιστική όσο αυτή της ευγενούς άμιλλας στο «Survivor». Σε αντίθεση με τις πιο «κίτρινες» περιόδους της τηλεόρασης, σήμερα δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσουμε να προσποιηθούμε. H έλλειψη ευαισθησίας και σεβασμού στη δύσκολη θέση του ανταγωνιστή - στην οποία μπορεί να ήσουν χθες ή να βρεθείς αύριο - θεωρείται άποψη -γενναία και ασυμβίβαστη. Κι αυτοί που κάνουν σημαία τα νούμερα, απαιτώντας να πέσουν κεφάλια, δεν είναι οι καναλάρχες ή οι διευθυντές προγράμματος. Είναι οι ομοιοπαθείς, οι απέναντι συνάδελφοι.

Κι αν υποθέσουμε, λοιπόν, ότι ένας καναλάρχης, θέλει να δίνει πολλές ευκαιρίες στις εκπομπές του κι ας κάνουν χαμηλά νούμερα; Όχι, όχι, απαγορεύεται. Η υποταγή στα νούμερα ξεκινά πρώτα από όλους από τους ίδιους τους υποταγμένους. Όπως είπε ο Ουγγαρέζος, όταν δεν κάνεις καλή τηλεθέαση όπως ο Τσουρός τίθεται θέμα «επαγγελματικής αξιοπρέπειας» και «σε ένα project που κάνει 0,8% όλοι ευτελίζονται επαγγελματικά». .

Έχω υπάρξει σε τηλεοπτικά project που έκαναν 50άρια και 60άρια στους πίνακες τηλεθέασης (άλλες εποχές), σε εκπομπές που πήγαν πολύ μέτρια, ή άλλες που κόπηκαν. Οι πιο αγαπημένες μου δεν ήταν απαραιτήτως αυτές που έσκιζαν. Δηλώνω ένοχη (κύριε Ουγγαρέζο την επιείκεια σας), γιατί δεν ντρέπομαι καθόλου για κάποιες που πήγαν πολύ μέτρια ή έμειναν στα χαμηλά ή κόπηκαν για λόγους τηλεθέασης.

Κι επειδή ξέρω ότι κάθε εκπομπή που σταματάει πρόωρα είναι μια απώλεια για πολλούς ανθρώπους - επαγγελματίες πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, μια χαμένη επένδυση ονείρων, σχέσεων, κόπου και χρόνου, δυσκολεύομαι να κατανοήσω πόσο εύκολα κάποιος απαιτεί δημοσίως να χάσουν άλλοι τις δουλειές τους, χωρίς πρώτα να μπει στον κόπο να τους κρίνει γι’ αυτές. Με μόνο επιχείρημα ότι κάνουν χαμηλά νούμερα - κι ο Ουγγαρέζος, που είναι στο Mega, δεν αντέχει να βλέπει χαμηλά νούμερα στον ΣΚΑΪ κι ανησυχώ μήπως μετά τον Τσουρό πιάσει τον Παπαχελά, ο οποίος ελπίζω τουλάχιστον να κάνει καλά νούμερα…

Υ.Γ.: Η Φαίη Σκορδά προσπάθησε να εκφέρει αντιρρήσεις απέναντι στην επιτακτική απαίτηση του συνεργάτη της να κοπεί μια εκπομπή - άλλου καναλιού - λόγω χαμηλής τηλεθέασης. Με δεδομένο ότι ως παρουσιάστρια έχει δεχτεί μια από τις πιο ξέφρενες και άδικες δημόσιες επιθέσεις, γιατί η εκπομπή της - κάποτε στον ΣΚΑΪ - έκανε χαμηλά νούμερα, θα μπορούσε και - πολύ - καλύτερα.