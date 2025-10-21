Τελικά το περιπολικό είναι ταξί;

Λίγα λεπτά πριν δολοφονηθεί εν ψυχρώ από τον σύντροφό της, η Κυριακή Γρίβα φώναζε βοήθεια έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

«Το περιπολικό δεν είναι ταξί», απάντησε η Άμεση Δράση στις 1 Απριλίου 2024.

Ταυτόχρονα, βίντεο του Αυγούστου ήρθε σήμερα (21/10) στο φως της δημοσιότητας, από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον ANT1, το οποίο δείχνει την Δέσποινα Βανδή, (στην οποία δεν «χρεώνω» τίποτα με φόντο το περιστατικό) η οποία μετά από πρόβλημα στο αμάξι της, μετέβη στον προορισμό της με περιπολικό της αστυνομίας, γιατί είχε συναυλία, και «έπρεπε να φτάσει εγκαίρως».

«Το Υπουργείο πρέπει να πάρει θέση, να μας πει το Υπουργείο αν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας», είπε ο Γιώργος Λιάγκας σε σχολιασμό του θέματος στην εκπομπή του και είναι ίσως η πρώτη φορά στην ζωή μου, που θα συμφωνήσω μαζί του.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους κανόνες, μπαίνεις σε περιπολικό μόνο αν έχεις συλληφθεί - ή αν έχεις συναυλία.

«Και βέβαια ξέρετε κάτι; Και έναν τραγουδιστή να μεταφέρει, γιατί όχι; Να την πάει την κυρία Βάνδη. Εμένα, όμως, το παιδί μου γιατί δεν το πήγαν συνοδεία; Γιατί έγινε αυτή η διάκριση; Ότι εσένα δεν μπορούμε να σε πάμε. Πήγαν τη Βανδή στη συναυλία, για να είναι στην ώρα της, και πήγαν και το ψυγείο», είπε σήμερα μεταξύ άλλων ο Σάκης Γρίβας, πατέρας της Κυριακής.

Ο παραλληλισμός εδώ είναι πιο εύστοχος από ποτέ και αποδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο την βαθιά ανισότητα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και την εξής ωμή πραγματικότητα: Ναι, δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στο κράτος. Δεν έχουμε όλη την ίδια μεταχείριση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.

Είναι πιο σημαντική μια εκδήλωση από μια έκκληση για βοήθεια και μια καταγγελία για κακοποίηση; Οι αρχές με ποιο κριτήριο αποφασίζουν ποιον θα βοηθήσουν και ποιον όχι; ή μάλλον, είναι στην δικαιοδοσία τους να αποφασίσουν; Ή αν δεν είναι, γιατί το κάνουν;

Η αντίθεση των δύο υποθέσεων, είναι σοκαριστική και μας κάνει για ακόμα μια φορά να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στους θεσμούς.

Και τελικά ας μας απαντήσει κάποιος: Το περιπολικό, είναι ταξί;

