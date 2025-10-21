Διευκρινίσεις ΕΛΑΣ για το περιπολικό με τη Βανδή: «Καμία ΕΔΕ, οι συνάδελφοι έπραξαν ως όφειλαν»

Νωρίτερα σήμερα (21/10) στην εκπομπή «Πρωινό» προβλήθηκε ένα βίντεο, τραβηγμένο στις 8 Αυγούστου, το οποίο έδειχνε περιπολικό να μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή ύστερα από πρόβλημα που αντιμετώπισε το όχημα που επέβαινε.

Ο Γιώργος Λιάγκας αναρωτήθηκε για το «αν η κυρία Βανδή αντιμετωπίζεται σαν πολίτης πρώτης κατηγορίας και όλοι εμείς οι υπόλοιποι σαν δεύτερης», ενώ έκανε λόγο για «τεράστιο θέμα» με την ΕΛΑΣ να εξηγεί τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΛΑΣ, η Δέσποινα Βανδή κινούνταν σε μία λεωφόρο που δεν έχει ΛΕΑ παρά μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Η γνωστή τραγουδίστρια κινούνταν προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής όταν κάποια στιγμή ακινητοποίησε το όχημα της γιατί καταστράφηκε το λάστιχο της. Έκανε δεξιά το όχημα με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Ένα περιπολικό της τροχαίας που περνούσε από το σημείο αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και για αποφυγή παράσυρσης, αλλά και τροχαίου ατυχήματος, έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της Δέσποινας Βανδή και τη μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί και να αποχωρήσει.

Την ίδια στιγμή υπήρξε μέριμνα και για τη γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο.

Έτσι, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί καμία ΕΔΕ, αφού οι αστυνομικοί έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο.