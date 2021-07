Ολυμπιακοί Αγώνες: Πυγμάχος δάγκωσε τον αντίπαλό του, όπως ο Τάισον

Ήταν στις 27 Ιουνίου 1997, όταν ο αθλητικός κόσμος σοκαρίστηκε από το δάγκωμα του Μάικ Τάισον στο αυτί του Εβάντερ Χόλιφιλντ. Σήμερα, 27 Ιουλίου 2021, ο Μαροκινός πυγμάχος Γιουνές Μπαάλα μάλλον θέλησε να μιμηθεί τον «Άιρον Μάικ», στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Στην αναμέτρησή του απέναντι στον Νεοζηλανδό Ντέιβιντ Νίκα, στην κατηγορία των βαρέων βαρών (91κ), προφανώς απογοητευμένος από την εξέλιξη του αγώνα, ο Μπαάλα προσπάθησε να δαγκώσει το ζυγωματικό του αντιπάλου του!

Ο Νίκα αντέδρασε αμέσως και διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή, ο οποίος όμως δεν διέκοψε τον αγώνα ούτε τιμώρησε τον Μαροκινό πυγμάχο. Εν τέλει ο Νεοζηλανδός αναδείχθηκε νικητής του αγώνα και αμέσως μετά, δήλωσε για το περιστατικό: «Δεν πίστευα ότι θα ξέφευγε. Προσπάθησε να δαγκώσει το ζυγωματικό μου... Πιθανότατα, απλώς, πήρε μια ρουφηξιά ιδρώτα».

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S