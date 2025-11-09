42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Θριάμβευσαν τα παιδιά του Ηρακλή, Καραΐσκος και Νούλα

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος στους άνδρες και η Ματίνα Νούλα στις γυναίκες μπήκαν πρώτοι στο Παναθηναϊκό Στάδιο, εν μέσω αποθέωσης από τους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στις εξέδρες, και αναδείχθηκαν για δεύτερη φορά στην καριέρα τους Πανελληνιονίκες στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Παρά το «γεμάτο» ρόστερ στις λίστες με τις συμμετοχές, ο αγώνας τους ήταν μοναχικός στη μεγαλύτερη διάρκειά του, σημάδι της εξαιρετικής κατάστασης στην οποία βρέθηκαν τα δύο παιδιά του Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Η ζέστη, η υγρασία και ο νότιος άνεμος δεν ήταν σύμμαχοι των δρομέων, ωστόσο ο νικητής και η νικήτρια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου δεν πτοήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες και την έλλειψη έντονου συναγωνισμού και πέτυχαν πολύ καλές επιδόσεις. Ο Παναγιώτης Καραΐσκος «έγραψε» 2.20.10 και η Ματίνα Νούλα 2.39.28, ελάχιστα πάνω από το ρεκόρ διαδρομής από Ελληνίδα, το 2.39.10 της Μαρίας Πολύζου, που αντέχει από το 1997. Ο χρόνος της ήταν, πάντως, νέα καλύτερη επίδοση σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μαραθωνίου.

Σταματία Νούλα | Glomex

Διαβάστε ακόμα: 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος - 1ος με διαφορά τερμάτισε ο Έλληνας Παναγιώτης Καραΐσκος

Στον αγώνα των ανδρών, ο Γιώργος Μενής ήταν αυτός που ξεκίνησε με τον γρηγορότερο ρυθμό και ηγήθηκε του γκρουπ των προπορευόμενων, αλλά πριν από το 10ο χιλιόμετρο ο Παναγιώτης Καραΐσκος είχε πάρει το προβάδισμα έχοντας μαζί του μόνο τον Αμαντέους Κλέμεντς. Μετά το 15ο χιλιόμετρο, είχε απομείνει πια μόνος του κι έτσι πορεύτηκε μέχρι το φινάλε, κάνοντας δύο τις νίκες του.

Τον Καραΐσκο ακολούθησαν ο Κώστας Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου) με χρόνο 2.23.24, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Ούγγρος Λάσλο Τάρναϊ με το συμβολικό bib number 776 (το έτος-αφετηρία των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων) και επίδοση 2.23.52. Ελάχιστα πίσω του ήρθε να τερματίσει ο περσινός νικητής Μπάμπης Πιτσώλης (ΓΑΣ Ιλισσός) σε 2.24.02, για να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στην κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα η σύζυγός του τού ανακοίνωσε ότι περιμένει το δεύτερο παιδί τους!

«Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ικανοποιημένος. Οι συνθήκες σήμερα ήταν δύσκολες, αλλά όπως και πέρσι και πρόπερσι και δεν επέτρεπαν ρεκόρ. Έκανα την κούρσα μου, κράτησα τον ρυθμό μου, πίστεψα στον εαυτό μου, ρίσκαρα, και βγήκε, όλα πήγαν καλά» είπε ο θριαμβευτής του αγώνα και συνέχισε: «Μετά τον ημιμαραθώνιο κατάλαβα ότι κάθε βήμα έπρεπε να είναι σταθερό και ελεγχόμενο για να τερματίσω δυνατά. Ακολούθησα πιο συνετή τακτική, πιο σταθερή και σίγουρη.

Πέρσι είχα κυνηγήσει έναν καλύτερο χρόνο, γιατί οι συνθήκες ήταν πιο ευνοϊκές, είχε περισσότερη δροσιά και αυτό με επηρέασε. Όμως είχα τρέξει και τον Μαραθώνιο του Βερολίνου μόλις σαράντα μέρες πριν, κάτι που κουβαλούσα και τελικά με χρέωσε.

Φέτος ήξερα ότι ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση. Είχα έρθει από ατομικό ρεκόρ στα 10 χλμ. μια εξαιρετική επίδοση στα 30 χλμ. στα Ιωάννινα, με βελτίωση κατά δύο λεπτά. Στον ημιμαραθώνιο της Χίου ξεκίνησα με πολλή ζέστη και υγρασία, αλλά και πάλι πέτυχα καλό χρόνο εκεί.

Ήθελα πάρα πολύ αυτή τη νίκη φέτος. Από πέρυσι, περίμενα έναν ολόκληρο χρόνο γι' αυτή τη μέρα, και δικαιώθηκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη νίκη».

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος δεν άφησε ασχολίαστο και το νταμπλ του Ηρακλή: «Ο σύλλογός μας, ο Ηρακλής, κέρδισε και στους δύο αγώνες, των ανδρών και των γυναικών. Το συζητούσαμε και πέρσι με τον έφορο του συλλόγου, αλλά δεν ήρθε το νταμπλ. Όμως φέτος τα καταφέραμε και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Πολλά συγχαρητήρια στη Ματίνα (σ.σ. Νούλα) και, φυσικά, σε όλα τα παιδιά».

Ο Κώστας Σταμούλης είπε από την πλευρά του: «Εχω περισσότερη εμπειρία, ξέρω τις δυνάμεις μου και το ευχαριστήθηκα περισσότερο φέτος. Βγήκα πιο φρέσκος στα τελευταία χιλιόμετρα και μου άρεσε περισσότερο. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες, αλλά με τα παιδιά, μια ομάδα 5-6 άτομα, πηγαίναμε σε έναν αρκετά άνετο ρυθμό και διαχειριστήκαμε την κούρσα όπως έπρεπε. Αφιερώνω την οικογένεια μου και στον προπονητή μου».

Ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα ήταν ο Μπάμπης Πιτσώλης: «Αυτός ήταν ο στόχος μου εξ αρχής. Ο Παναγιώτης είχε πάρει από την αρχή τη διαφορά, οπότε θα ήταν δύσκολο να κερδίσω. Είχαμε βρει ένα γκρουπάκι με 6-7 άτομα, εκεί κρατήθηκα. Προσπάθησα μετά το 30ό χιλιόμετρο να κυνηγήσω τον Κωνσταντίνο Σταμούλη, αλλά με κυνηγούσε το παιδί από την Ουγγαρία που ήταν πίσω μου και με πέρασε στο τέλος.

Είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι υγιής, έχω μεγάλη όρεξη γι' ακόμη περισσότερα και, επιτέλους, ξεκούραση. Έχω δύο γούρια. Η γυναίκα μου μού έδειξε το τεστ εγκυμοσύνης και είναι θετικό. Μου έδωσε κίνητρο και για του χρόνου. Είμαι πολύ συγκινημένος».

Αντίστοιχη εξέλιξη είχε και η κούρσα των γυναικών. Η φορμαρισμένη Κατερίνα Κουτλή έμεινε κοντά στην Νούλα μέχρι λίγο μετά το 10ο χιλιόμετρο, αλλά η περσινή νικήτρια άρχισε να ξεμακραίνει, έφτασε τη διαφορά στο ένα λεπτό στο 15ο και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Το 2:39.28 ήταν νέο ρεκόρ για την ίδια στην κλασική, αυθεντική διαδρομή, αλλά η απογοήτευση που δεν έκανε δικό της το ελληνικό ρεκόρ αγώνων ήταν έκδηλη, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις της:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη! Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να κάνω και το ρεκόρ, αλλά οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Στην εκκίνηση έδιναν 90% υγρασία και, όπως όλοι, έτσι κι εγώ δεν τα πάω καλά με την υγρασία. Με ενοχλεί πολύ στο στομάχι. Οπότε είμαι υπερευχαριστημένη για τον χρόνο που έκανα υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Με ιδανικό καιρό θα μπορούσα να κάνω κάτω από 2:39. Φήμες λένε ότι το γούρι μου είναι το σήμα που μου βάλανε στραβά στην μπλούζα μου για να μη με ματιάσουν, οπότε πέτυχε. Και του χρόνου!».

Η Παναγιώτα Βλαχάκη (ΓΑΣ Ιλισσός) ήταν δεύτερη με χρόνο 2.49.31 και η Ράνια Ρεμπούλη (ΑΓΕΣ Κάμειρος 2009), η νικήτρια της τριετίας 2015-17, τρίτη με 2.52.07, στον τελευταίο της μαραθώνιο, όπως είπε η ίδια:

«Είμαι πολύ συγκινημένη, διότι την ήθελα πολύ αυτή τη θέση. Το πίστευα ότι θα είμαι μέσα στα μετάλλια. Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν οι κατάλληλες. Όπως όλοι οι αθλητές, έτσι κι εγώ δυσκολεύτηκα. Το παλέψαμε και τερματίσαμε. Αυτή τη νίκη την αφιερώνω σε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο που με βοήθησε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό να πατήσω ξανά στα πόδια μου, την κόρη μου, τους γονείς μου, στον προπονητή μου και σε όλους όσους πιστεύουν σε μένα, τον σύλλογό μου.

Σήμερα κλείνω την αυλαία μου ως πρωταθλήτρια. Είναι ο τελευταίος μου μαραθώνιος στην Αθήνα και ήθελα αυτό το μετάλλιο».

Η Γιώτη Βλαχάκη δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη για τη δεύτερη θέση, είναι η καλύτερη που έχω πάρει στον ΑΜΑ, αλλά είναι ο χειρότερος Μαραθώνιος που έχω κάνει. Ήμουν χάλια από το πρώτο χιλιόμετρο, πάρα πολύ σφιχτή. Δεν το πιστεύω ότι βγήκα δεύτερη. Είχε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες».