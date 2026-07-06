Χάαλαντ: Το ρεκόρ που κατέρριψε ο τρομερός Νορβηγός φορ στο ματς με τη Βραζιλία

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν σταματάει πουθενά και έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο στο φετινό Μουντιάλ, οδηγώντας την Νορβηγία - ήδη - στα προημιτελικά.
Παράλληλα, ο φορ της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ της διοργάνωσης με επτά γκολ, όσα και οι Μέσι, Μπαπέ.
Ο Χάαλαντ, με τα δύο τέρματα που πέτυχε κόντρα στη Βραζιλία για τη φάση των «16», έσπασε ένα νέο ρεκόρ. Με τα εφτά γκολ που έχει φτάσει, συμπλήρωσε 14 σερί επίσημα ματς που βρίσκει δίχτυα με τη φανέλα της εθνικής, έχοντας συνολικά 27 τέρματα, περίπου 2 ανά αγώνα.
Ο αριθμός αυτός αναμένεται βέβαια να αυξηθεί κατακόρυφα και να δούμε πού θα σταματήσει το σερί του θηριώδους Νορβηγού.
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