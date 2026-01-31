ΑΕΚ: Το βίντεο με την εισβολή των κουκουλοφόρων και τη διακοπή στο Μοσχάτο

Απαράδεκτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Οδυσσέα Μοσχάτου στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής για την Α' Εθνική Γυναικών, καθώς περίπου 50 κουκουλοφόροι μπήκαν στην κερκίδα και σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι Κιτρινόμαυροι, άρχισαν να φωνάζουν επανειλημμένα «Ολυμπιακός».

Μάλιστα, το σκηνικό δεν περιορίστηκε σε φραστικό επίπεδο, αφού όπως καταγγέλλουν από την ΑΕΚ, οι κουκουλοφόροι αυτοί κατευθύνθηκαν προς τους περίπου 10 φιλάθλους της ΑΕΚ που βρίσκονταν εκεί κι επιτέθηκαν σωματικά σε μερικούς από αυτούς.

