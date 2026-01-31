ΑΕΚ: Το βίντεο με την εισβολή των κουκουλοφόρων και τη διακοπή στο Μοσχάτο

Απαράδεκτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Οδυσσέα Μοσχάτου στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής για την Α' Εθνική Γυναικών, καθώς περίπου 50 κουκουλοφόροι μπήκαν στην κερκίδα και σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι Κιτρινόμαυροι, άρχισαν να φωνάζουν επανειλημμένα «Ολυμπιακός».
Μάλιστα, το σκηνικό δεν περιορίστηκε σε φραστικό επίπεδο, αφού όπως καταγγέλλουν από την ΑΕΚ, οι κουκουλοφόροι αυτοί κατευθύνθηκαν προς τους περίπου 10 φιλάθλους της ΑΕΚ που βρίσκονταν εκεί κι επιτέθηκαν σωματικά σε μερικούς από αυτούς.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- Τουρκικά ΜΜΕ: Τούρκοι γεμίζουν βαλίτσες με ψώνια από σούπερ μάρκετ της Ελλάδας
- Αρχεία Έπσταιν: Σοκαριστικές φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου σκυμμένο πάνω από γυναίκα στο πάτωμα
- Η ταινία και ο ρόλος για τα οποία διέγραψε το ΚΚΕ τον Μιμή Φωτόπουλο
- O «μακάβριος θρύλος» για τις δύο Καρυάτιδες στο μπαλκόνι της Αγίων Ασωμάτων
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.