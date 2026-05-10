ΑΕΚ: «Έκαψαν» τα αποδυτήρια οι... κιτρινόμαυροι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Η ΑΕΚ με γκολ των Ζίνι και Ζοάο Μάριο κατάφερε να ανατρέψει το 0-1 με τον Παναθηναϊκό και επικρατώντας με 2-1 να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα μετά το 1-1 στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. Μια κατάκτηση που πανηγυρίστηκε όπως της άξιζε.

