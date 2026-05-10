ΑΕΚ: «Έκαψαν» τα αποδυτήρια οι... κιτρινόμαυροι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Η ΑΕΚ με γκολ των Ζίνι και Ζοάο Μάριο κατάφερε να ανατρέψει το 0-1 με τον Παναθηναϊκό και επικρατώντας με 2-1 να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα μετά το 1-1 στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. Μια κατάκτηση που πανηγυρίστηκε όπως της άξιζε.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Η πιο επική φωτογραφία από τους Metallica τελικά είναι fake
- Κάρλος Κάιζερ: Ο μεγαλύτερος απατεώνας στην ιστορία του ποδοσφαίρου
- Μεθυσμένος ο δράστης που πυροβόλησε τη γυναίκα στις Τζιτζιφιές: Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο λαιμό
- Οι μουσικοί από τις Τρύπες απάντησαν στους Metallica: Το σχόλιο για το «Δεν χωράς πουθενά» στο ΟΑΚΑ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.