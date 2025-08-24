AEK- Πανσερραϊκός 2-0: «Καθάρισε» σε 4 λεπτά για να είναι ήσυχη για Άντερλεχτ

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της για το πρωτάθλημα και τώρα βλέπει μπροστά της τη μεγάλη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Η Ένωση επικράτησε με 2-0 του Πανσερραϊκού στην OPAP Arena χάρις στο εύστοχο πέναλτι του Μάνταλου (23') και στο παρθενικό γκολ του Ζίνι (27') από το πρώτο μέρος (ο Ανγκολέζος επιθετικός έγινε λίγο αργότερα αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού και μένει να φανεί η κατάστασή του). Οι κιτρινόμαυροι έπαιξαν με συγκέντρωση και πειθαρχία παρά τη σημαντική ευρωπαϊκή ρεβάνς που έχουν μπροστά τους κόντρα σε έναν Πανσερραϊκό που δεν μπόρεσε να φανεί απειλητικός πέραν μιας φάσης στο ξεκίνημα, με την Ένωση να ξεκινάει νικηφόρα τη σεζόν.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή της ΑΕΚ ήρθε στο 10' μετά από σέντρα του Ελίασον και κεφαλιά του Μάνταλου που σημάδεψε την εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ δύο λεπτά αργότερα έπειτα από συρτή μπαλιά του Πένραϊς, ο Ζίνι επιχείρησε τακουνάκι αλλά νικήθηκε από τον Τιναλίνι στη δεύτερη μεγάλη ευκαιρία των κιτρινόμαυρων.

Η ΑΕΚ, που αύξανε την πίεση, πήρε το προβάδισμα στο 23'. Έπειτα από εξαιρετική κάθετη του Πινέδα, ο Ρότα τροφοδότησε τον Ζίνι μέσα στην περιοχή και ο τελευταίος ανατράπηκε από τον Γκελασβίλι που πήγε άτσαλα πάνω του στο σουτ. Ο Μάνταλος ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και έγραψε το 1-0.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Ζίνι να σκοράρει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ένωσης. Ο Πένραϊς έβγαλε μια ακόμα επικίνδυνη συρτή μπαλιά μέσα στην περιοχή του Πανσερραϊκού, το αμυντικό δίδυμο των φιλοξενούμενων αδράνησε και ο Ζίνι με πλασέ έκανε το 2-0 στο 27'. Οι κιτρινόμαυροι διαχειρίζονταν άνετα το σκορ χωρίς να απειλούνται, με τον Κοϊτά να δοκιμάζει το πόδι του στο 34' αλλά τον Τιναλίνι να πέφτει και να αποκρούει σε κόρνερ στο 34'.

Το κακό μαντάτο για την Ένωση ήταν ο τραυματισμός του Ζίνι, ο οποίος αποχώρησε αναγκαστικά στο 36' με τον Μαρίν να παίρνει τη θέση του και όπως γίνεται αντιληπτό υπάρχει ανησυχία ενόψει της ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Η αλλαγή αυτή έφερε τον Ρουμάνο χαφ μαζί με τον Πινέδα στον άξονα, με τον Μάνταλο να προωθείται πίσω από τον Πιερό.

Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε σκορ και δυνάμεις και τώρα βλέπει Άντερλεχτ

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η ΑΕΚ άγγιξε και τρίτο γκολ όταν στο 47' ο Τιναλίνι σε δύο περιπτώσεις σταμάτησε τον Βίντα, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Πιερό έβαλε το κεφάλι του αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Η Ένωση που είχε μπει φουριόζα πλησίασε ακόμα μια φορά σε τρίτο τέρμα στο 49' με τον Ελίασον να σεντράρει και τον Μουκουντί να στέλνει την μπάλα μόλις πάνω από το οριζόντιο. Αξίζει να σημειωθεί πως στη συγκεκριμένη φάση εξετάστηκε πέναλτι στον Πιερό, ωστόσο μέσω VAR παρότι υπήρχε παράβαση, δόθηκε οφσάιντ στην αρχή της φάσης στον Ελίασον.

Η ΑΕΚ συνέχιζε να δημιουργεί φάσεις και να διαχειρίζεται άνετα το προβάδισμα. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα μετά από εξαιρετική σέντρα του Ρότα ο Πιερό βρήκε δίχτυα με κεφαλιά ψαράκι αλλά το γκολ δεν μέτρησε καθώς ήταν σε θέση οφσάιντ. Οι Σερραίοι πάντως είχαν τη δυνατότητα να μειώσουν τρία λεπτά αργότερα όταν έφυγαν σε αντεπίθεση, ο Πινέδα δεν κατάφερε να απομακρύνει, αλλά ο Ίβαν από κοντά με προβολή δεν βρήκε δίχτυα.

Η Ένωση με κυκλοφορία της μπάλας είχε αρχίσει να... σβήνει το παιχνίδι κάνοντας συντήρηση δυνάμεων. Στο 78' η ΑΕΚ πλησίασε για άλλη μια φορά ένα τρίτο γκολ έπειτα από γύρισμα του Ρότα και πλασέ του Πινέδα στην κίνηση που πέρασε δίπλα από το κάθετο. Ο Νίκολιτς στο τελευταίο δεκάλεπτο πέρασε και τους Οντουμπάτζο και Λιούμπισιτς αντί των Ρότα και Ελίασον, με την Ένωση να ξεκινάει με τρίποντο τη σεζόν.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα (83' Οντουμπάτζο), Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά (70' Κουτέσα), Ελίασον (83' Λιούμπισιτς), Ζίνι (36' Μαρίν), Πιερό

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Γκελασβίλι, Λύρατζης, Λιάσος (65' Μπανζακί), Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Ουαγκέ (46' Φαλέ), Γκριν, Ίβαν (84' Δοϊρανλής)