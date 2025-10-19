Στη Ν. Φιλαδέλφεια απόψε το ντέρμπι «δικεφάλων» και κορυφής, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση ΑΕΚ - ΠΑΟΚ θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1.
Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Η ΑΕΚ μετά από τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού στη Λάρισα, απέκτησε συγκάτοικο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και αναζητά το θετικό αποτέλεσμα που θα τη φέρει μόνη πρώτη. Πέντε νίκες και 1 ισοπαλία ο απολογισμός για την αήττητη ΑΕΚ.
Αήττητος όμως και ο ΠΑΟΚ που μετά 4 νίκες και 2 ισοπαλίες, ενώ προέρχεται από τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και έχει 14 βαθμούς.
