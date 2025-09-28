Άφησε ιατρική και στίβο, πήγε να τα βροντήξει, έτρωγε παγάκια και τελικά έγινε Παγκόσμιος: Αυτός είναι ο Στέφανος Ντούσκος

Μπήκε στο γυμναστήριο και άκουσε τους κωπηλάτες να βογγούν από τους πόνους. Αγχώθηκε... Δεν τον είχε ξαναζήσει αυτό το πράμα. Τι δουλειά είχε αυτός εκεί; Στίβο έκανε. Γιατί να έβαζε τον εαυτό του σε αυτή την οδυνηρή διαδικασία στα 15 του μάλιστα; Μέρα με τη μέρα όμως το ερωτεύτηκε. Θες η αγάπη του για το νερό; Η επαφή που είχε με τη λίμνη ως βέρος Γιαννιώτης με καταγωγή από (την πλευρά της μητέρας του) από την Κέρκυρα; Ο Στέφανος Ντούσκος όχι απλά αγάπησε την κωπηλασία, αλλά έφτασε στο σημείο να θυσιάσει τα πάντα. Και πέτυχε τα πάντα.

Ένα του έλειπε: Το παγκόσμιο χρυσό μετάλλιο! Και το κέρδισε στη Σανγκάη λέγοντας μετά την συγκλονιστική του κούρσα: «Αυτό είναι για την Ελλάδα και τους Έλληνες».

Και να φανταστεί κανείς πως αυτός ο τύπος σκεφτόταν πολύ σοβαρά να τα παρατήσει όλα. Τι θα έκανε; Ιατρική έχει σπουδάσει, ποτέ δεν ξέρεις...

Είπαμε όμως: «Αν θες να διακριθείς πρέπει να θυσιάσεις πολλά». Και ο Στέφανος δεν έμεινε στα λόγια. Κλείστηκε σε κοινόβιο στον Σχοινιά πόσες φορές για να αφοσιωθεί στον σκοπό του. Στον έρωτά του: «11 χρόνια μέσα στα κοινόβια του αξίζουν 50 χρυσά παγκόσμια. Δεν ξέρω στα τελευταία μέτρα τι έκανε;» είπε η κοπέλα του Ευαγγελία Αναστασιάδου.

Τι έκανε στα τελευταία 100 μέτρα; «Τα εβγαλα από την ψυχή μου» απάντησε ο παγκόσμιος πρωταθλητής που χαρακτήρισε τον αγώνα ως «η κούρσα της ζωής μου». Αυτό έκανε. Πονούσε, βογγούσε, αλλά στο μυαλό του «έτρεχε» ασταμάτητα το μότο που κόλλησε προπονητής του στον τοίχο: «Οι καλύτεροι κωπηλάτες είναι δυνατοί σαν τους αρσιβαρίστες και ψηλοί σαν τους μπασκετμπολίστες. Έχουν την αντοχή αθλητών μεγάλων αποστάσεων και την εκρηκτικότητα των σπρίντερ. Χρειάζονται τα πνευμόνια ενός ορειβάτη, τη καρδιά ενός λιονταριού και την αυτοσυγκέντρωση ενός σκακιστή». Αμφιβάλει πλέον κανείς πως ο Ντούσκος διαθέτει όλα τα παραπάνω;

Ο Ελληνας Ολυμπιονίκης, ήταν 3ος στα πρώτα 500 μέτρα του τελικού, 2ος στα 1.00 μέτρα, 1ος στα 1.500 μέτρα κι έκοψε πρώτος το «νήμα». Κάτι παρόμοι είχε κάνει και στο Τόκιο το 2021, κάνοντας Ολυμπιακό ρεκόρ και χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό στην ιστορία της κωπηλασίας.

Λίγο πριν, το 2020, ήταν 5ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ δεν μετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καθώς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ματαιώθηκε. Οι κόποι του όμως ανταμείφθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Έτρωγε παγάκια και τσίχλες για να ξεγελάσει την πείνα του

Και όταν λένε κόποι εννούμε... κόποι. Όχι μόνο βάρη, σκληρή γυμναστική και απομόνωση στο κοινόβιο. Έχει φτάσει στο σημείο να τρώει παγάκια και τσίχλες για να ξεγελάσει την πείνα του: «Ήταν δύσκολο να διατηρούμαι στα 80 κιλά, με το ύψος που έχω (1,87μ.). Ο κόσμος μπορεί να βλέπει την τελική εικόνα, αλλά δεν μπορεί να αντιληφθεί τις θυσίες που έκανα εγώ για να μείνω εντός ορίου. Δεν έτρωγα μεσημέρια, δεν έτρωγα το βράδυ. Μασούσα παγάκια και τσίχλες, για να ξεχάσω την πείνα μου.

Δοκίμασα τον εαυτό μου, σωματικά και ψυχολογικά. Πάντα υπήρχε το ρίσκο να προκαλέσω ζημιά στον οργανισμό μου».

Ο Στέφανος Ντούσκος. | ERT/Glomex

Πώς μεταπήδησε στο σκιφ

Δοκιμασία ήταν και η έλλειψη παρτενέρ. Η μητέρα του, η Μαρία Ντούσκου τον είχε παροτρύνει να κωπηλατεί μόνος. Δίσταζε αυτός, αλλά είχε κουραστεί και από τις συνεχόμενες αλλαγές.

Στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2016 στο Ρίο συμμετείχε μαζί με την ελληνική ομάδα στο αγώνισμα των ελαφρών τετράκωπων σκιφ, όπου τερμάτισε στην 6η θέση. Στους Μεσογειακούς Αγώνες 2018 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ μαζί με τον Χρήστο Στεργιάκα. Ο Ντούσκος κατέκτησε μέσα στο 2018 δύο μετάλλια, ένα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπρεστ της Λευκορωσίας και ένα στους Μεσογειακούς Αγώνες. Το 2019, ο Γιαννιώτης σκιφίστας αναδείχθηκε «ασημένιος» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σαρασότα U23 στο απλό σκιφ.

Οι παρτενέρ του όμως, ο ένας μετά τον άλλο έφευγαν είτε από την Ελλάδα είτε από το σπορ. Σε κουβέντα που είχε με τον Τζιάνι Ποστιλιόνε, του είπε ότι θέλει το μονό σκιφ για να εξαρτάται αποκλειστικά από τον εαυτό του και να είναι αυτός υπεύθυνος για ό,τι γίνει. Και έγινε... Μετά από Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος.

Βαθιά υπόκλιση!



