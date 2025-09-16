Η ανάρτηση του πρωθυπουργού έτοιμη για να βγει αμέσως. Το ίδιο και των υπόλοιπων πολιτικών προσώπων της χώρας. Χιλιάδες διθυραμβικές λέξεις στα σάιτ, post στα social media, θέματα επί θεμάτων στα κανάλια και τα δελτία ειδήσεων. Για τον Μανόλο.

Τον Εμμανουήλ Καραλή που «πέταξε» και πάλι πάνω από τα 6 μέτρα, που έφερε στην Ελλάδα ακόμα ένα μετάλλιο, που μας κάνει υπερήφανους και πόσο πολύ τον αγαπάμε. Αυτά στις επιτυχίες. Όπως συμβαίνει και με τους Αντετοκούνμπο και όλα τα παιδιά των εθνικών ομάδων.

Διαβάστε επίσης: Ιπτάμενος Καραλής κατέκτησε το ασημένιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και έγινε δευτεραθλητής κόσμου

Γιατί στις αποτυχίες είναι μόνοι. Ή καλύτερα είναι μόνο οι δικοί τους άνθρωποι εκεί και κανείς από τους πανηγυρτζήδες και τους λάτρεις των επιτυχιών.

Ο Μανόλο ξέρει όμως... Και το είχε ποστάρει κιόλας. Για να μην νομίζει κανείς πως τα παιδιά αυτά δεν ξέρουν τι γίνεται.

«Στην επιτυχία πολλοί, στην αποτυχία μόνο δύο» είχε ποστάρει, όταν είχε επιστρέψει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγκον. Τότε δεν είχε καταφέρει να περάσει στον τελικό και στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν μόνο οι γονείς του. Τώρα, μετά το ασημένιο θα έχει κοσμοσυροή.

Ο Μανόλο όμως ξέρει...