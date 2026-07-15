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Αγγλία - Αργεντινή: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Αγγλία εναντίον Αργεντινής απόψε (15/07) στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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Μέσι - Αργεντινή
Ο Μέσι στο ματς Αργεντινή - Αίγυπτος | ΑΠΕ-ΜΠΕ/RONALD WITTEK
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Η Αγγλία κόντρα στην Αργεντινή απόψε (15/07) στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Βγαίνει απόψε ο δεύτερος φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Ισπανία, που προκρίθηκε με σκορ 2-0 επί της Γαλλίας, να περιμένει την παρέα του Κέιν ή του Μέσι.

Υπενθυμίζεται ότι ο μικρός τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουλίου, ενώ η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πέσει στις 19 Ιουλίου (22:00) με τον μεγάλο τελικό στο MetLife Stadium.

Μικρός τελικός

  • 19/07 00:00 Γαλλία Vs Ηττημένος Ημιτελικού 2 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Τελικός

  • 19/07 22:00 Ισπανία Vs Νικητής Ημιτελικού 2 (ΕΡΤ 1)

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