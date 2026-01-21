Μενού

Άγιαξ - Ολυμπιακός: Πότε παίζουν - Η ημέρα και η ώρα του αγώνα

Άγιαξ - Ολυμπιακός: Πότε παίζουν. Οι «ερυθρόλευκοι» θα πάνε στο Άμστερνταμ την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο να σφραγίσουν την πρόκριση στο Champions League.

Άγιαξ - Ολυμπιακός: Πότε παίζουν
Ολυμπιακός, Champions Leagie | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Μετά από τη μεγάλη του νίκη επί της Λεβερκούζεν με 2-0, ο Ολυμπιακός παρέμεινε σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League. Ο «τελικός» για τον Ολυμπιακό είναι πλέον την ερχόμενη εβδομάδα με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Άγιαξ - Ολυμπιακός την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου στις 22:00 με τον Ολυμπιακό να είναι δεδομένα στη νοκ άουτ φάση, αν νικήσει, αλλά να ελπίζει (μέσα από συνδυασμούς) ακόμα και με ισοπαλία. 

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε τους 8 από τους 11 βαθμούς που θέλει, προκειμένου να μπει στην 24άδα που οδηγεί στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Κι αυτό γιατί η ομάδα που προκρίθηκε πέρυσι ως η 24η της League Phase ήταν η Μπριζ, έχοντας τελικό απολογισμό τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες.


 

