Άγιαξ - Ολυμπιακός: Πότε παίζουν - Η ημέρα και η ώρα του αγώνα

Μετά από τη μεγάλη του νίκη επί της Λεβερκούζεν με 2-0, ο Ολυμπιακός παρέμεινε σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League. Ο «τελικός» για τον Ολυμπιακό είναι πλέον την ερχόμενη εβδομάδα με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Άγιαξ - Ολυμπιακός την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου στις 22:00 με τον Ολυμπιακό να είναι δεδομένα στη νοκ άουτ φάση, αν νικήσει, αλλά να ελπίζει (μέσα από συνδυασμούς) ακόμα και με ισοπαλία.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε τους 8 από τους 11 βαθμούς που θέλει, προκειμένου να μπει στην 24άδα που οδηγεί στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Κι αυτό γιατί η ομάδα που προκρίθηκε πέρυσι ως η 24η της League Phase ήταν η Μπριζ, έχοντας τελικό απολογισμό τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες.



