Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0: Τα highlights της νίκης των «ερυθρόλευκων»

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0: Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στον πρώτο «τελικό» καθώς επιβλήθηκε των Γερμανών στο Καραϊσκάκης και πλέον θα τα παίξουν «όλα για όλα» εναντίον του Άγιαξ στο Άμστερνταμ στην τελευταία αγωνιστική της League Phase.

Τα γκολ της νίκης σημείωσαν οι Κοστίνια (2') και Ταρέμι (45+1'), ωστόσο πρόσωπο της αναμέτρηση ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης που πραγματοποίησε «διαστημική» εμφάνιση, αντιδρώντας υποδειγματικά σε τουλάχιστον 5 «καθαρές» ευκαιρίες των Γερμανών.

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0: Τα highlights

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0

Με το ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός κέρδισε κόρνερ, ο Ροντινέι εκτέλεσε και ο Κοστίνια με κεφαλιά-δυναμίτη άνοιξε το σκορ στα 90 δευτερόλεπτα! Ηταν το πρώτο γκολ στην καριέρα του Πορτογάλου με τη φανέλα του «Θρύλου» και το μοναδικό του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Στη συνέχεια και μέχρι τη συμπλήρωση 45 λεπτών, ο Τζολάκης επενέβη διαδοχικά σε προσπάθειες του Μπαντέ, του Κουένσα, του Πόκου, του Γκριμάλντο, του Βάθκεθ, κρατώντας το «μηδέν». Και πριν πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Ροντινέι πάσαρε κάθετα στον Ταρέμι και αυτός έγραψε το 2-0 με δυνατό σουτ. Πραγματικά απίστευτη εξέλιξη με βάση την εικόνα του αγώνα.