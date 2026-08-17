Αίγυπτος: Τσακώθηκαν οι δύο σύζυγοι του Χοσάμ Χασάν, λιποθύμησε ο προπονητής

Ο Χοσάμ Χασάν είχε ένα συναρπαστικό καλοκαίρι, κρίνοντας από τη σπουδαία πορεία της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εντούτοις η ζωή του έχει πάρει περίεργη τροπή, κρίνοντας από αυτά που μεταδίδουν ΜΜΕ της χώρας...

Βλέπετε, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ λιποθύμησε κατά τη διάρκεια τσακωμού που ξέσπασε ανάμεσα σε μέλη της οικογένειάς του, με την εμπλοκή των... δύο συζύγων του, καταλήγοντας στο νοσοκομείο!

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