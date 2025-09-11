Αίσθηση έχει προκαλέσει η ξαφνική αντικατάσταση του Άλεξ Μουμπρού από πρώτου προπονητή της Εθνικής Γερμανίας στο EuroΒasket 2025 λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, πάσχει από παγκρεατίτιδα και έτσι δεν βρίσκεται σε θέση να συνεχίσει ως βασικός προπονητής της Εθνικής Γερμανίας στο φετινό EuroBasket.

Στην θέση του ανέλαβε ο Άλαν Ιμπραχίματζιτς, για τον οποίο μίλησε με τα καλύτερα λόγια ο Ισπανός τεχνικός.

«Δεν είμαι καλά. Έχω παγκρεατίτιδα. Ο Άλαν είναι εδώ και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση υγείας. Είναι ένα απίστευτο επίτευγμα. Τρέφω τον μεγαλύτερο σεβασμό για την απόφαση του Άλαν. Χρειάζεται θάρρος. Δοκίμασε τα πάντα για να επιστρέψει», εκμυστηρεύτηκε ο Μουμπρού.

Το δυσάρεστο νέο για την κατάσταση της υγείας του Ισπανού προπονητή έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου σκορπίζοντας θλίψη σε όλη την κοινότητα του μπάσκετ καθώς πρόκειται για έναν κορυφαίο προπονητή και πρώην παίκτη αλλά και ένα αγαπημένο πρόσωπο της Ισπανίας, από την οποία κατάγεται.

«Άνθρωπος με τα μαύρα»: Μια αναδρομή στην καριέρα του Άλεξ Μουμπρού

Πριν γίνει προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, ο 46χρονος Άλεξ Μουμπρού έκανε τα πρώτα του βήματα στο χώρο του μπάσκετ ως παίκτης, καταφέρνοντας να γίνει ένας από τους πιο περιζήτητους παίκτες της Ισπανίας, παίζοντας επιτυχημένα για 20 σεζόν.

Ο 46χρονος Άλεξ Μουμπρού ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντας ως small forward στην Καταλονία της Ισπανίας, μέρος στο οποίο μεγάλωσε.

Η πρώτη ομάδα που έπαιξε στη σεζόν 1997-1998 ήταν η Bàsquet Sant Josep, η μικρή ομάδα της Joventut, με έδρα την Χιρόνα της Καταλονίας, στην οποία παρέμεινε για δύο σεζόν μέχρι το 1999. Έπαιξε επίσης αρκετούς αγώνες με την ανώτερη ομάδα της Joventut στην Liga ACB.

Στο μεσοδιάστημα μέχρι να επιστρέψει ξανά στην Joventut Μπανταλόνα το 2004, «μετακόμισε» για μία σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου επανεντάχθηκε πριν από τη σεζόν 2006 - 2007.

Δύο σεζόν αργότερα, το 2009, έγινε μέλος στο «γηπεδικό σπίτι» του, στην Μπιλμπάο (Bilbao Basket), στην οποία έμεινε μέχρι το τέλος της καριέρας του ως παίκτης, το 2018 και στην οποία είχε ως προπονητή τον Φώτη Κατσικάρη.

Ο Μουμπρού ολοκληρώνει μια καριέρα που σημαδεύτηκε από την αφοσίωσή του στα χρώματα που εκπροσωπεί και από τα τελευταία εννέα χρόνια του ως «άνθρωπος με τα μαύρα».

Αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή του στην Εθνική Ισπανίας, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIBA ​​του 2006, το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2007, το ασημένιο μετάλλιο στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2009.

Η ομάδα Bilbao Basket τίμησε το «διαμάντι» της, αποσύροντας τον αριθμό 15 από την πράσινη φανέλα στις 13 Απριλίου 2022 μετά την νίκη της εναντίον της πρώην ομάδας της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στις 14 Ιουνίου 2022 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο ως προπονητής με τη Βαλένθια της ισπανικής Λίγκας ACB, όπου παρέμεινε μέχρι το 2024.

Παγκρεατίτιδα: Πόσο επικίνδυνη είναι η ασθένεια από την οποία πάσχει ο Άλεξ Μουμπρού

Η παγκρεατίτιδα είναι ουσιαστικά μία ασθένεια που σχετίζεται με την δημιουργία φλεγμονής του παγκρέατος που εμφανίζεται λόγω της απόφραξης των παγκρεατικών πόρων από διάφορα αίτια.

Ως αποτέλεσμα τα κύτταρα του παγκρέατος διογκώνονται και προκαλείται γενικευμένο οίδημα του οργάνου. Συνήθη συμπτώματα της παγκρεατίτιδας είναι ο πόνος στο επιγάστριο, η ναυτία και οι έμετοι ενώ χωρίζεται σε δύο είδη, την οξεία παγκρεατίτιδα και την χρόνια παγκρεατίτιδα.

Κυριότερα αίτια της παγκρεατίτιδας είναι οι χολόλιθοι και ο αλκοολισμός, με τους χολόλιθους να προκαλούν πιο συχνά οξεία παγκρεατίτιδα ενώ ο αλκοολισμός χρόνια.

Η θεραπεία είναι κυρίως συντηρητική και περιλαμβάνει ειδική διατροφή, χορήγηση υγρών, ηλεκτρολυτών και αναλγητικών, και τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα για κένωση του στομάχους. Η Χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται σε σοβαρότερες καταστάσεις όταν υπάρχει νεκρωτική παγκρεατίτιδα ή άλλη σοβαρή επιπλοκή.

Παγκρεατίτιδα: Mπορεί να προκαλέσει τον θάνατο;

Μόνο η σοβαρή οξεία παγκρεατίτιδα, η οποία χαρακτηρίζεται από επίμονη ανεπάρκεια οργάνων και σοβαρές επιπλοκές, είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, ενώ από μόνη της δεν μπορεί να επιφέρει τέτοιο αποτέλεσμα.