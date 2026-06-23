Το αμύθητο ποσό που θα παίρνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ - Η επιλογή που του δίνεται

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί πλέον μέλος των Μαϊάμι Χιτ, ολοκληρώνοντας έναν ιστορικό κύκλο 13 ετών στους Μιλγουόκι Μπακς και εμπλεκόμενος σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές των τελευταίων ετών στο NBA.

Για την απόκτησή του, οι Χιτ παραχώρησαν σημαντικό μέρος του ρόστερ τους στους Μπακς, επενδύοντας ξεκάθαρα στην προοπτική δημιουργίας μιας νέας ομάδας κορυφής γύρω από τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Το συμβόλαιο

Σύμφωνα με το ESPN, ο Αντετοκούνμπο μετακομίζει στο Μαϊάμι με το υπάρχον συμβόλαιό του, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας του με τη νέα του ομάδα.

Ο Έλληνας φόργουορντ δεσμεύεται για τη σεζόν 2026/27 με απολαβές ύψους 58,45 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στο συμβόλαιό του υπάρχει player option για τη σεζόν 2027/28, η οποία φτάνει τα 62,79 εκατομμύρια δολάρια.

Η συγκεκριμένη επιλογή δημιουργεί δύο βασικά σενάρια για το μέλλον του. Εφόσον επιλέξει να μην ενεργοποιήσει την οψιόν, θα μπορεί να υπογράψει νέο τετραετές συμβόλαιο με τους Χιτ, συνολικής αξίας περίπου 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Αντίθετα, σε περίπτωση ενεργοποίησης της player option, θα έχει τη δυνατότητα να συμφωνήσει σε τριετή επέκταση που εκτιμάται στα 214 εκατομμύρια δολάρια.

Giannis Antetokounmpo will be eligible starting on January 6 to sign an extension for:



4 years/$275M if he opts-out



3 years/$214M if he opts-in



The opt-in is slightly more lucrative — Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 23, 2026

Όλες οι σχετικές αποφάσεις θα μπορούν να τεθούν επί τάπητος από τις 6 Ιανουαρίου, όταν και ο Αντετοκούνμπο θα αποκτήσει το δικαίωμα να κινηθεί επίσημα.

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής του ESPN, Μπόμπι Μαρκς, η ενεργοποίηση της player option ενδέχεται να προσφέρει ελαφρώς μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για τον Έλληνα σταρ, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη καμία οριστική απόφαση. Προς το παρόν, προτεραιότητα των Χιτ είναι η ενσωμάτωση του Αντετοκούνμπο στο νέο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας, με τις συζητήσεις για το μέλλον του συμβολαίου να μετατίθενται για αργότερα.