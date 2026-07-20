Απαρηγόρητος ο Μέσι μετά την ήττα της Αργεντινής: «Ο πόνος είναι πολύ μεγάλος»

Η Ισπανία στέφθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην Ιστορία της το βράδυ της Κυριακής 19/7 και ο Μέσι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά το τελικό σφύριγμα.

«Ο πόνος είναι πολύ μεγάλος και θα χρειαστεί χρόνος για να κλείσει αυτή η πληγή», εξήγησε σε μήνυμά του στα social media τη Δευτέρα. Ο ηγέτης της Αλμπισελέστε τόνισε ότι κρατάει τα όμορφα αυτής της διαδρομής και έδωσε συγχαρητήρια στην Ισπανία για τον τίτλο.

Διαβάστε ακόμα: Μουντιάλ 2026: Η Ισπανία στο θρόνο, οι αποδοκιμασίες σε Τραμπ και το «αντίο» με κλάματα του Μέσι

«Κρατώ όμως και όλα τα όμορφα…

Τους αγώνες που καταφέραμε να ανατρέψουμε δίνοντας τα πάντα και που θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στη μνήμη μας. Τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, που μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μάς οδήγησε, για ακόμη μία φορά, να βρεθούμε ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πραγματικά όσα πετύχαμε, όμως αυτή η ομάδα έφτασε σε δύο συνεχόμενους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για κάθε ευχή και για κάθε μήνυμα. Για άλλη μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί.

Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του τίτλου», ανέφερε στο μήνυμά του.



