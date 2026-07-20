Μουντιάλ: Πειθαρχική έρευνα FIFA για τη συμπεριφορά της Αργεντινής - Στο επίκεντρο ο Παρέδες

Πειθαρχική έρευνα ξεκίνησε η FIFA για τη συμπεριφορά των Αργεντίνων στον τελικό του Μουντιάλ, την ώρα που νέα πλάνα αποκαλύπτουν τι προκάλεσε τα επεισόδια μετά το τελευταίο σφύριγμα΄.

Η Ισπανία ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και επικράτησε με 1-0 στην παράταση, με τον Φεράν Τόρες να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 106ο λεπτό, χαρίζοντας στη χώρα του το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, μετά την κατάκτηση του 2010.

Το τέλος του αγώνα σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια. Παίκτες των δύο ομάδων συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα ο Λεάντρο Παρέδες να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ο Αργεντινός μέσος κατηγορείται ότι άρπαξε από τον λαιμό τον Έρικ Γκαρθία, γρονθοκόπησε τον Γκάβι στο πρόσωπο και στη συνέχεια τον έριξε στο έδαφος, σε εικόνες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τους Times, η FIFA θα κινήσει πειθαρχική διαδικασία όχι μόνο για την αποβολή του Παρέδες, αλλά και για τη συμμετοχή και άλλων παικτών, καθώς και μελών των τεχνικών επιτελείων.

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Το χτύπημα στον Ρόδρι που άναψε τη φωτιά

Νέα πλάνα δείχνουν ότι η συμπλοκή ξεκίνησε όταν ο Ναουέλ Μολίνα χτύπησε με το χέρι τον αρχηγό της Ισπανίας, Ρόδρι, καθώς εκείνος έτρεχε να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του. Ο Ρόδρι αντέδρασε έντονα και αμέσως παίκτες και από τις δύο ομάδες μπήκαν στη συμπλοκή, πριν ο Παρέδες επιτεθεί στον Γκάβι. Παράλληλα, ο 53χρονος βοηθός προπονητή της Αργεντινής, Ρομπέρτο Αγιάλα, καταγράφηκε επίσης να γρονθοκοπεί τον Ντάνι Όλμο.

Μετά το περιστατικό, το DAZN Ισπανίας μετέδωσε ότι ο Νικολάς Οταμέντι διαμαρτυρήθηκε στον Ρόδρι για τις δηλώσεις που είχαν κάνει Ισπανοί ποδοσφαιριστές πριν από τον τελικό σχετικά με τη διαιτησία.

Jaja, es Molina el que empieza todo pegando a Rodri. Hay que largar a todo el clan loser este ya, que encima de macarras, perdedores e insoportables, son malísimos. pic.twitter.com/Wk6C0fwABY — The Lion (@loloutlaw) July 19, 2026

por que el raton ayala le pegó una piña a dani olmo jajdjsjsjsj pic.twitter.com/ZNkBpPAcjU — Peñargrol (@CAPArgento__) July 20, 2026

Ένταση από πριν

Όπως αναφέρει η DailyMail ο Ρόδρι είχε εκφράσει πριν από τον τελικό ανησυχίες για τις διαιτητικές αποφάσεις που είχαν ευνοήσει την Αργεντινή στη διοργάνωση.

Μετά τη λήξη, σύμφωνα με τα ισπανικά ρεπορτάζ, ο Οταμέντι του είπε:

«Εσύ και ο Λαπόρτ όλη την εβδομάδα κλαίγατε και παραπονιόσασταν για τους διαιτητές. Δεν έπρεπε να μιλήσετε πριν από τον αγώνα. Δεν είδες τι είπε αυτή την εβδομάδα;»

Γύρισαν την πλάτη στην απονομή

Μετά το τέλος του αγώνα, οι Αργεντινοί παρέλαβαν τα ασημένια μετάλλιά τους από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, αντί να παραμείνουν για να παρακολουθήσουν την απονομή του τροπαίου στην Ισπανία, όπως συνηθίζεται στους μεγάλους τελικούς, γύρισαν την πλάτη προς την εξέδρα όπου βρίσκονταν οι φίλαθλοί τους, ενώ οι Ισπανοί πανηγύριζαν με το τρόπαιο.

Οι τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν τους Ισπανούς να σηκώνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο μέσα σε χρυσά κομφετί, ενώ οι παίκτες της Αργεντινής κοιτούν προς την αντίθετη κατεύθυνση.