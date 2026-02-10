Από πάγο τα έφτιαξαν; Πολλά μετάλλια έσπασαν στα χέρια των αθλητών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που φιλοξενεί η Ιταλία έχουν προβεί σε εξηγήσεις, καθώς τις τελευταίες ημέρες πολλά ελαττωματικά μετάλλια σπάνε άξαφνα στα χέρια των αθλητών.

Το πρόβλημα πήρε διαστάσεις όταν διαπιστώθηκε ότι τα μετάλλια αποκολλώνται από τις κορδέλες τους ή σπάνε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, με την επιτροπή της διοργάνωσης να ερευνά ήδη αν πρόκειται για κατασκευαστικό λάθος.

Η χρυσή ολυμπιονίκης του σκι, Breezy Johnson, έστειλε ένα σαφές μήνυμα στους συναθλητές της να προσέχουν πώς χειρίζονται τα βραβεία τους, καθώς το δικό της έσπασε ενώ αναπηδούσε από τον ενθουσιασμό της.

Μετάλλια από «πορσελάνη»

Αν και η Johnson έλαβε άμεσα νέο μετάλλιο πριν τον επόμενο αγώνα της, δεν της επετράπη να κρατήσει το κατεστραμμένο, αφού οι κανονισμοί απαγορεύουν την κατοχή πολλαπλών αντιτύπων.

Διαβάστε ακόμα: Χειμερινοί Ολυμπιακοί: «Καραμπόλα» στον πάγο για αθλήτρια των ΗΠΑ - Πήρε «σβάρνα» άλλους τέσσερις

Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο ορατή στο ευρύ κοινό μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης και των social media. Ο Γερμανός αθλητής του διαθλού, Justus Strelow, είδε το χάλκινο μετάλλιό του να καταλήγει στο πάτωμα ενώ χόρευε με την ομάδα του, καθώς το κούμπωμα έσπασε οριστικά.

Παρομοίως, η Αμερικανίδα Alysa Liu δημοσίευσε βίντεο που δείχνει το χρυσό της μετάλλιο να έχει αποσπαστεί πλήρως από την κορδέλα του, σχολιάζοντας ειρωνικά ότι το βραβείο της «δεν χρειάζεται πια κορδέλα».

Ο Andrea Francisi, επικεφαλής επιχειρήσεων της διοργάνωσης, παραδέχθηκε ότι η επιτροπή εργάζεται πυρετωδώς για να βρει λύση, τονίζοντας ότι το μετάλλιο αποτελεί το απόλυτο όνειρο ενός αθλητή και πρέπει να είναι τέλειο, όπως μεταδίδει το AP.

Αυτή η αστοχία υλικού έρχεται να προστεθεί στις μνήμες από τους Αγώνες του Παρισιού το 2024, όπου τα μετάλλια είχαν επικριθεί για πρόωρη οξείδωση και διάβρωση, θυμίζοντας «δέρμα κροκόδειλου».