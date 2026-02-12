Αποβλήθηκε από τους Ολυμπιακούς ο Ουκρανός αθλητής γιατί επέμενε να φορέσει το κράνος του

Εκτός των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων μένει ο Ουκρανός αθλητής του skeleton, Βλαντίσλαβ Χεράσκεβιτς, λόγω της πολεμικής που αναπτύχθηκε με το κράνος του, πάνω στο οποίο αποτυπώνονταν εικόνες από θύματα του πολέμου στη χώρα του.

Με το ιδιαίτερο αυτό κράνος, ο νεαρός αθλητής ήθελε να μνημονεύσει τους νεκρούς του πολέμου, ωστόσο η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάνθηκε πως δεν μπορεί να αγωνιστεί φορώντας το. Εκείνος επέμεινε και έτσι φτάσαμε σε αποβολή του.

Σύμφωνα με το Άρθρο 50 του Ολυμπιακού Χάρτη, οι πολιτικές δηλώσεις απαγορεύονται κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ωστόσο, η ουκρανική αντιπροσωπεία επέμενε όλη την εβδομάδα ότι το κράνος, το οποίο απεικονίζει 24 εικόνες αθλητών και παιδιών που σκοτώθηκαν από την εισβολή της Ρωσίας, δεν παραβίαζε κανέναν νόμο, επειδή το κράνος αφορά τη μνήμη.

Το επιχείρημα τελικά δεν έγινε δεκτό, παρά τις πολυάριθμες συναντήσεις με τη ΔΟΕ, η οποία ισχυρίστηκε ότι ο Χεράσκεβιτς αρνήθηκε να ακούσει οποιαδήποτε μορφή συμβιβασμού, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς να φορέσει μαύρο περιβραχιόνιο.

Η απόφαση ανακοινώθηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή μόλις 21 λεπτά πριν από τον πρώτο γύρο του αγώνα.

Αντιδρώντας στον αποκλεισμό του, ο Χεράσκεβιτς, αθλητής που λογιζόταν ως φαβορί για μετάλλιο, δήλωσε πως δεν μπορεί να περιγράψει τα συναισθήματά του καθώς «είναι δύσκολο να εκφραστώ με λόγια. Νιώθω ένα κενό».

Ενημέρωσε πως υπήρξαν συναντήσεις με τους ιθύνοντες, αλλά, παρότι ο ίδιος δεν πιστεύει ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες, τελικώς δεν βρέθηκε η χρυσή τομή.

«Λόγω αυτού του σκανδάλου, είστε όλοι εδώ και δεν βλέπετε τον αγώνα. Και πιστεύω πως είναι ένα τρομερό λάθος από την Ολυμπιακή Επιτροπή» κατήγγειλε, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Χεράσκεβιτς επιβεβαίωσε επίσης ότι θα προσφύγει στο διαιτητικό δικαστήριο, αλλά με τον αγώνα να έχει ήδη ξεκινήσει, φαίνεται ότι υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες επιτυχίας.

Σε μια σύντομη δήλωση, η ΔΟΕ δήλωσε ότι αφαίρεσε τη διαπίστευση του αθλητή λόγω «της άρνησής του να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της ΔΟΕ για την έκφραση των αθλητών».

«Έχοντας λάβει μια τελευταία ευκαιρία, (...) δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει τον αγώνα του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο Κορτίνα 2026 σήμερα το πρωί», ανέφερε. «Το κράνος που σκόπευε να φορέσει δεν ήταν σύμφωνο με τους κανόνες» συμπληρώθηκε.

Βρετανίδα Ολυμπιονίκης του skeleton κατήγγειλε την απόφαση και έκρινε πως η Επιτροπή οφείλει στον Χεράσκεβιτς μία συγγνώμη. «Υπάρχει σοκ και σύγχυση» τόνισε και συμπλήρωσε πως η αντίδραση απέναντι σε μία «αρκετά συναισθηματική», για εκείνον, κίνηση, είναι «σοκαριστική».