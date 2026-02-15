Αποδοκιμασίες από τους φίλους του Παναθηναϊκού μετά από την ήττα

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τον Κολοσσό με 97-102 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι φίλοι των «πρασίνων» αποδοκίμασαν τους παίκτες αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης κυρίως λόγω της κακής εμφάνισης που έφερε την 3η ήττα στη Stoiximan GBL.

