Άρης - Κολοσσός μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

O Άρης φιλοξενεί σήμερα (11/10) τον Κολοσσό Ρόδου στο Nick Galis Hall για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League με τζάμπολ στις 16:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Η ομάδα του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς προέρχεται από τη νίκη επί του Αμβούργου στο Eurocup ωστόσο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ηττήθηκε από την Καρδίτσα.

Επιστρέφει στη δράση ο Λιθουανός φόργουορντ Άρνολντας Κουλμπόκα.

Η ομάδα της Ρόδου, έχασε στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ στο φινάλε, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.