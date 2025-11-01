Άρης - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Το μεγάλο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη και το Αλεξάνδρειο. Άρης - ΠΑΟΚ στις 18:15 στο Nick Gallis Hall, με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Διαβάστε ακόμη: Άρης - ΠΑΟΚ και η πόλη στα δύο: Οι «ιστορικές» μπουνιές του Γκάλη με τον Μπάνε

Ο Άρης πάει στο ντέρμπι προερχόμενος από την πρώτη νίκη του στο Πρωτάθλημα και έχοντας νέο προπονητή στον πάγκο του. Μετά τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και τον Διονύση Αγγέλου στο ματς του περασμένου Σαββάτου με τον Πανιώνιο, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς θα γίνει ο 30ός προπονητής που θα κοουτσάρει τον Άρη στη Stoiximan GBL. Ο Κροάτης πάντως δεν μπορεί να θεωρηθεί… πρωτάρης στο ελληνικό Πρωτάθλημα δεδομένου ότι ως αθλητής πέρασε από το Ηράκλειο της σεζόν 2002-03.

Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι ερχόμενος από τρεις διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος, καθώς μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό, νίκησε κατά σειρά τον Ηρακλή εντός, τον Προμηθέα Πάτρας εκτός και το Περιστέρι εντός έδρας. Έτσι βρίσκεται στο 3-1 για τρίτη φορά στη 10ετία μετά από εκείνες των σεζόν 2016-17 και 2022-23. Οι τρεις διαδοχικές νίκες μάλιστα, είναι το μεγαλύτερο σερί του Δικεφάλου από τον περασμένο Δεκέμβριο όταν είχε κάνει ένα σερί τεσσάρων νικών από τις 9 ως τις 29 του μήνα.

Άρης - ΠΑΟΚ: Ο Μάικ Τζόουνς, ο Λάκι Τζόουνς πριν τον Τζέικ Φόρεστερ

Η λίστα των παικτών που πέρασαν και από τις δύο ομάδες μακραίνει κάθε σεζόν, σε τέτοιο βαθμό που να μην θεωρείται πια και τόσο ξεχωριστή η μεταπήδηση ενός παίκτη από τη μία στην άλλη, ακόμη και αν δεν έχει μεσολαβήσει κάποια άλλη ομάδα σε αυτήν τη διαδρομή. Η μεταπήδηση όμως ενός ξένου παίκτη από τον Άρη στον ΠΑΟΚ ή το αντίστροφο, παραμένει ένα ξεχωριστό γεγονός.

Ο Τζέικ Φόρεστερ συστήθηκε στο ελληνικό, μπασκετικό κοινό στην περασμένη σεζόν με τον ΠΑΟΚ τον οποίο θα αντιμετωπίσει αύριο ως παίκτης του Άρη . Αυτήν τη διαδρομή, από τους «ασπρόμαυρους» στους «κίτρινους» χωρίς ενδιάμεσο σταθμό έκαναν άλλοι δύο ξένοι παίκτες. Ο Μάικ Τζόουνς το 1989 –παίζοντας με τον Άρη όμως μόνο στην Ευρώπη- και ο Λάκι Τζόουνς το 2018. Σε αυτήν την ιδιαίτερη λίστα θα μπορούσαν να βρίσκονται ο Ντάριους Ουάσινγκτον που έπαιξε το 2006-07 στον ΠΑΟΚ και το 2007-08 στον Άρη, ωστόσο πρόλαβε ενδιάμεσα και έπαιξε στη Νίμπουρκ αλλά και στην G League.

Την αντίθετη διαδρομή, από τον Άρη στον ΠΑΟΚ χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς, ακολούθησε ο αείμνηστος Τσαρλς Σάκλφορντ το 1997, ενώ ο Τόρεϊ Μπραγκς έπαιξε στους «κίτρινους» της σεζόν 2001-02 και στους «ασπρόμαυρους» της σεζόν 2002-03 όμως ενδιάμεσα βρέθηκε στο Πουέρτο Ρίκο και στις Φιλιππίνες.