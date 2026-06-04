Άρης-Σπανούλης: Το story του μεγάλου deal

Οι κοσμογονικές αλλαγές είναι προϊόν οράματος, διορατικότητας και επιμονής των ανθρώπων που μπορούν να τις προκαλέσουν. Κι αν στο μυαλό των πολλών, μια τέτοια αλλαγή μοιάζει ανέφικτη και χαρακτηρίζεται «όνειρο θερινής νυκτός», αυτοί δεν εγκαταλείπουν το σχέδιό τους. Τρίτη μέρα του καλοκαιριού λοιπόν – και δεν είναι… όνειρο θερινής νυκτός – ο Άρης επέλεξε να επισημοποιήσει το mega deal του καλοκαιριού.

Τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη η οποία έχει επαναστατική χροιά ήδη εξάλλου προκάλεσε έντονες αναταράξεις. Μια συμφωνία την οποία κυνήγησε ο Άρης όσο τίποτε άλλο και στην πραγματικότητα την επιδίωξε σα να μην υπήρχε αύριο. Ο βαθμός της αφοσίωσής του στο «σχέδιο Σπανούλης» ήταν εκκωφαντικά υψηλός σε σημείο λήψης ενός μεγάλου ρίσκο στην πιθανότητα άρνησης του ομοσπονδιακού τεχνικού. Μόνο που αυτό το σχέδιο είχε αρχή, μέση και τέλος. Εμπεριείχε μεθοδικότητα, τις κατάλληλες λέξεις, τη σωστή προσέγγιση και κυρίως την απόλυτη προσαρμογή στα πραγματικά δεδομένα της αγοράς αλλά και τις προϋποθέσεις συνεργασίας με έναν προπονητή αλλά και μια προσωπικότητα της εμβέλειας του V-SPAN.

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