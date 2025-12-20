Μενού

Αστέρας Τρίπολης – Αρης 0-1: Με αυτογκόλ κάνει Καλά Χριστούγεννα!

Ένα αυτογκολ του Ιβάνοφ και ένας εξαιρετικός Αθανασιάδης, έφταναν στον Αρη, για να φύγει νικητής από την Τρίπολη (0-1 τον Αστέρα), να επιστρέψει στις νίκες.

Αστέρας Τρίπολης – Αρης 0-1
Αστέρας Τρίπολης – Αρης 0-1 | EUROKINISSI
Ο Άρης έκλεισε νικηφόρα το 2025. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ εκμεταλλεύτηκε το αυτογκόλ - δώρο του Ιβάνοφ και έγινε η πρώτη ομάδα που νίκησε τον Αστέρα στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 1-0. Πρωταγωνιστής ο πρώην τερματοφύλακας των Αρκάδων και νυν των Θεσσαλονικιών, Γιώργος Αθανασιάδης, με τέσσερις επέμβασεις.

Oι 7οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στους 20 βαθμούς, στο +3 από την 8η Κηφισιά, ενώ οι 10 οι Αρκάδεςέμειναν στους 13 πόντους.

