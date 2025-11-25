Ασύλληπτο: Ο Ηρακλής γιορτάζει 117 χρόνια και δίνει δώρο... μία κηδεία - Έπεσαν τα social media από τα σχόλια

Δεν είναι προϊόν ΑΙ, δεν μιλάμε για troll λογαριασμό, αλλά για τον επίσημο του Γ.Σ. Ηρακλή, ο οποίος σύλλογος, γιορτάζει τα 117 χρόνια από την ίδρυσή του και μοιράζει... 117 δώρα. Το ένα εξ αυτών όμως κάνει τη διαφορά: μία κηδεία δώρο. Όποιος φίλος του Ηρακλή κερδίσει δεν θα έχει την σκοτούρα των εξόδων της κηδείας (είναι πολλά τα λεφτά) ή οι συγγενείς του, αν είναι αυτός ο «τυχερός».

Άλλος λοιπόν μπορεί να κερδίσει ένα σαλόνι αξίας 1.500 ευρώ, κάποιος ταξίδι στη Χαλκιδική ή ακόμα και στο Μπάνσκο. Τρίτος, ταξίδι δίχως επιστροφή προς την αιωνιότητα.

Χαμός στα σχόλια

«Σε περίπτωση ανάστασης το φέρετρο επιστρέφετε» έγραψε ένας φίλος του Ηρακλή στα σχόλια, ενώ άλλος είπε «το γραφείο τελετών του Νεκτάριου Βλάχου είναι εγγύηση. Ακόμα και μετά κηδείας για οτιδήποτε παράπονο έχετε ως πεθαμένος επικοινωνείτε απευθείας με τη γραμματεία. Υπάρχει απευθείας σύνδεση ενσωματωμένη με το φέρετρο».

«Θέλω το 6 για την πεθερα του κολλητού μου» έγραψε ένας τρίτος με (μαύρο) χιούμορ.

«Ευτυχώς που υπάρχει και το δώρο 6 γιατί δεν ήθελα τα παιδιά μου να μπούνε σε έξοδα» είπε άλλος.



