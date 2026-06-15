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Αταμάν: Ποια ομάδα τον θέλει στον πάγκο της

Η Αρμάνι Μιλάνο σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta θέλει τον Έργκιν Άταμαν στην άκρη του πάγκου.

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Newsroom
Εργκίν Άταμαν
Ο Εργκίν Άταμαν στο Game 3 των τελικών της GBL | Eurokinissi/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
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Παρότι δεν πρόλαβε ακόμη καλά-καλά να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Έργκιν Άταμαν και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta υπάρχει ήδη μια ομάδα της Euroleague που τον θέλει να καθίσει στην άκρη του πάγκου της.

Ο λόγος για την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία παρακολουθεί το τελευταίο διάστημα το θέμα του Τούρκου τεχνικού και είναι έτοιμη να τον προσεγγίσει για να τον πείσει να αναλάβει τα «ηνία» της ομάδας και να την οδηγήσει σ’ ένα Final Four της Euroleague, όπως το έπραξε νωρίτερα ο Έτορε Μεσίνα.

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