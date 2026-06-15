Παναθηναϊκός: «All in» για Ομπράντοβιτς μετά την έξοδο του Αταμάν

Ύστερα από τρία χρόνια, μία κατάκτηση της Euroleague, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και άλλα δύο Κύπελλα, ο Εργκίν Αταμάν αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Η «πράσινη» διοίκηση ανακοίνωσε και επίσημα το «διαζύγιο» με τον Τούρκο τεχνικό και πλέον στέφει ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον της στην «επόμενη ημέρα». Εκεί όπου υπάρχει ένα και μόνο όνομα. Αυτό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ο πιο τρομακτικός οπαδός του Μουντιάλ είναι Τούρκος και πρώην χωροφύλακας
- Αδιανόητο περιστατικό βίας στην Κρήτη: Μάνα και γιος φέρονται να ξυλοκόπησαν την 39χρονη σύντροφό του
- Πέθανε η Τάτι Αλμέιδα, εμβληματική μορφή των Μητέρων της Πλατείας Μαΐου - Δεν βρήκε ποτέ τον γιο της
- Nα βάλεις 7 γκολ στο Κουρασάο ή να μη βάλεις;
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.