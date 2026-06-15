Μενού

Παναθηναϊκός: «All in» για Ομπράντοβιτς μετά την έξοδο του Αταμάν

Μετά το επίσημο «διαζύγιο» με τον Εργκίν Αταμάν, ο Παναθηναϊκός στρέφει ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον του στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Reader symbol
Newsroom
Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ζέλικο Ομπράντοβιτς | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ύστερα από τρία χρόνια, μία κατάκτηση της Euroleague, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και άλλα δύο Κύπελλα, ο Εργκίν Αταμάν αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Η «πράσινη» διοίκηση ανακοίνωσε και επίσημα το «διαζύγιο» με τον Τούρκο τεχνικό και πλέον στέφει ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον της στην «επόμενη ημέρα». Εκεί όπου υπάρχει ένα και μόνο όνομα. Αυτό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ