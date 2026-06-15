Παναθηναϊκός: «All in» για Ομπράντοβιτς μετά την έξοδο του Αταμάν

Ύστερα από τρία χρόνια, μία κατάκτηση της Euroleague, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και άλλα δύο Κύπελλα, ο Εργκίν Αταμάν αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Η «πράσινη» διοίκηση ανακοίνωσε και επίσημα το «διαζύγιο» με τον Τούρκο τεχνικό και πλέον στέφει ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον της στην «επόμενη ημέρα». Εκεί όπου υπάρχει ένα και μόνο όνομα. Αυτό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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