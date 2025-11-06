Αταμάν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό...ε, συγγνώμη στον Ερυθρό Αστέρα»

Στη Συνέντευξη Τύπου, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στους φίλους του Ερυθρού Αστέρα που δε σταμάτησαν τα φωνάζουν συνθήματα υπέρ του Ολυμπιακού (οι οργανωμένοι των δύο ομάδων είναι πολλά χρόνια τώρα αδελφοποιημένοι), αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του αμύνθηκε στο παιχνίδι.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ε, συγγνώμη μπερδεύτηκα, σε όλο το ματς φώναζαν για τον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια στον Ερυθρό Αστέρα» είπε ο Έργκιν Άταμαν και πρόσθεσε για την απόδοση του Παναθηναϊκού:

«Ξεκινήσαμε το ματς τραγικά στην επίθεση, τρομερά λάθη. Κάναμε 0/10 σουτ που ήταν κυρίως ελεύθερα τρίποντα, χάσαμε λέι-απς. Μετά δώσαμε τον έλεγχο του αγώνα σε αυτούς. Το ίδιο ήταν στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στην τελευταία περίοδο κάποιοι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα, δεν δέχθηκαν μία μεγάλη ήττα. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε αλλά κάναμε μερικά λάθη και χάσαμε».