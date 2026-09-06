Ατρόμητος - Καλαμάτα: Αρκέστηκαν στο 1-1 και μοιράστηκαν τους βαθμούς

Τους πρώτους βαθμούς τους στο πρωτάθλημα της Super League κατάκτησαν απόψε Ατρόμητος και Καλαμάτα, που αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Το πρώτο ημίχρονο στα δυτικά προάστια συμπυκνώθηκε στο δίλεπτο μετά την έναρξη, όταν οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα στα 50 δευτερόλεπτα από τη σέντρα με εκπληκτικό γκολ του Μουτουσαμί.

Ο Κονγκολέζος μέσος βρέθηκε έξω από την περιοχή της «Μαύρης Θύελλας» και με απίθανο αριστερό βολέ δεν άφησε περιθώριο στον Γκέλιο.

Στο 2ο λεπτό ο Μορέιρα έφυγε στο χώρο για την Καλαμάτα αλλά την τελευταία στιγμή ο Μήτογλου πρόλαβε να τον βγάλει εκτός πορείας και τον εξανάγκασε σε τυφλό γύρισμα. Από εκεί και ύστερα ο χρόνος ως την ανάπαυλα κύλησε χωρίς κάτι ιδιαίτερο, με τους Μεσσήνιους να προσπαθούν να απειλήσουν με σωστά δομημένες επιθέσεις αλλά χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία.

Τελικά, ό,τι δεν πέτυχαν οι παίκτες του Χριστοφιλέα το «κατάφερε» ο Σταυρόπουλος στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, όταν στο 52ό λεπτό και σε ένα διάστημα πίεσης της Καλαμάτας ο Καλουτσικίδης επιχείρησε κάτι σαν σέντρα σουτ, ο αμυντικός των «κυανόλευκων» έβαλε το πόδι και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του.

Στο 73΄ ο Κατάλντι άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες για χτύπημα στον Μουτουσαμί, ενώ είχε ήδη κάρτα από το πρώτο μέρος, όμως ο Ατρόμητος όχι μόνο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα στον εναπομείναντα χρόνο αλλά κινδύνεψε και με δεύτερο γκολ στο 90΄+1, όταν ο Μορέιρα έτρεξε όλο το γήπεδο και αστόχησε ελάχιστα!

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκούλας

Κόκκινη: 73΄ Κατάλντι

Κίτρινες: Πνευμονίδης, Λύρατζης - Στρούγγης, Κατάλντι, Μπόλιβαρ, Ντιαρά

Οι συνθέσεις Ατρόμητου και Καλαμάτας

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Λύρατζης, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Καραμάνης (69΄ Τσιγγάρας), Μουτουσαμί, Τζοβάρας (60΄ Τσαντίλας), Νούνιες (60΄ Πνευμονίδης), Τσιλούλης (69΄ Σερζίνιο), Τσούμπερ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινέιρο (79΄ Μπακαγιόκο), Κατάλντι, Χαμζά (79΄ Ιγκνιάτοβιτς), Μπονέτο (46΄ Καρεάσο), Μορέιρα, Μπόλιβαρ (90΄+3 Ντιαρά).