Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «Βασίλισσα» στον δρόμο του Ολυμπιακού για τον τίτλο

Η πολυνίκης του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε επί της Βαλένθια με 90-105 και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Αθήνας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό έπειτα από τρία χρόνια, μετά τη συνάντηση των δύο ομάδων στο ματς τίτλου του Κάουνας, που κρίθηκε με το καλάθι του Σέρχιο Γιουλ.

Οι Μαδριλένοι σημείωσαν 62 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, σουτάροντας με τρομερά ποσοστά στο τρίποντο, ωστόσο είδαν την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ να επιστρέφει στο τρίτο δεκάλεπτο.

Παρ’ όλα αυτά, έχτισαν ξανά διψήφιες διαφορές, φτάνοντας στη νίκη και διεκδικώντας πλέον το 12ο πρωτάθλημα Ευρώπης της ιστορίας τους. Το ζήτημα πλέον έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Ουσμάν Γκαρούμπα, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και πήγε στα αποδυτήρια. Σημειωτέον, εκτός δράσης είναι οι Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λέν, ενώ μένει να φανεί το μέγεθος της ζημιάς του Γκαρούμπα.

Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας

Ο Μάριο Χεζόνια ηγήθηκε επιθετικά της Ρεάλ Μαδρίτης στα πρώτα λεπτά του ημιτελικού με τη Βαλένθια, κάνοντας το 8-13 για τη «Βασίλισσα» και φτάνοντας τους οκτώ προσωπικούς πόντους. Οι Μαδριλένοι βρήκαν λύσεις με το μακρινό σουτ απέναντι στη Βαλένθια, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Μπράξτον Κι (9π.) και Κάμερον Τέιλορ (8π., 4/4 δίπ.).

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πήρε το προβάδισμα με τρίποντο του Σέρχιο Ντε Λαρέα, για το 22-19, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο στο Telekom Center Athens έκλεισε στο 28-26. Η Βαλένθια μοίρασε επτά ασίστ χωρίς κανένα λάθος, απέναντι στη Ρεάλ, η οποία σούταρε με 50% στο δίποντο (5/10) και 57% στο τρίποντο (4/7).

Στη συνέχεια, πάντως, οι Blancos είχαν τον έλεγχο και προηγήθηκαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά, όταν ο Φακούντο Καμπάτσο ευστόχησε σε τρίποντο για το 35-47 στο 15’. Η Ρεάλ συνέχισε να σουτάρει με εντυπωσιακά ποσοστά πίσω από τα 6.75, φτάνοντας τα 9/13 τρίποντα με τον Αργεντινό γκαρντ.

Το νέο τρίποντο του Καμπάτσο έκανε το 45-57, ενώ η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 56-62, κάνοντας επιμέρους σκορ 28-36 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι Μαδριλένοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση, σημειώνοντας 62 πόντους και μοιράζοντας 14 ασίστ για μόλις τρία λάθη, έχοντας «διψήφιους» τους Χεζόνια (13π.) και Λάιλς (13π.).

Η Βαλένθια προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 66-70 με τον Χάιμε Πραντίγια στα μισά της τρίτης περιόδου, ωστόσο η Ρεάλ άντεξε στην πίεση, βρήκε λύσεις με τους Ντεκ και Μαλεντόν, ο οποίος ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (70-80, 28’).

Τελικά, η Ρεάλ διατήρησε το προβάδισμα έως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 90-105 και διεκδικώντας τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης απέναντι στον Ολυμπιακό.