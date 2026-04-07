Βαρύ πένθος στον ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό «αντίο» της ΠΑΕ στον σπουδαίο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Η είδηση του θανάτου του Μιρτσέα Λουτσέσκου, σε ηλικία 80 ετών, σκόρπισε θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με την «οικογένεια» του ΠΑΟΚ να βυθίζεται σε βαρύ πένθος. Ο εμβληματικός Ρουμάνος τεχνικός άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο άθλημα, ωστόσο για τον Δικέφαλο του Βορρά η απώλειά του έχει και βαθύτατα προσωπικό χαρακτήρα.

Η σχέση του συλλόγου με την οικογένεια Λουτσέσκου είναι ισχυρή και άρρηκτα συνδεδεμένη με τον γιο του εκλιπόντος και αρχιτέκτονα των σύγχρονων επιτυχιών της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου. Μέσα σε αυτό το κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έσπευσε να σταθεί στο πλευρό του προπονητή της, δείχνοντας πως στα δύσκολα η ομάδα λειτουργεί ως μια γροθιά.

Με μια λιτή αλλά άκρως συναισθηματικά φορτισμένη ανακοίνωση, οι «ασπρόμαυροι» αποχαιρέτησαν τον τεράστιο Μιρτσέα Λουτσέσκου, τιμώντας την κληρονομιά που αφήνει πίσω του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ένας θρυλικός προπονητής. Ένας σπουδαίος άνθρωπος.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ενέπνευσε γενιές με το ήθος, τη γνώση και την προσωπικότητά του.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε στο πλευρό του Ράζβαν και της οικογένειάς του, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.

Καλό ταξίδι…»