Βεζένκοφ: Η πρόβλεψή του για το Final-Four της EuroLeague

Λίγο μετά αφότου ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε στα χέρια του, το βραβείο του MVP της EuroLeague, έκανε γνωστές και τις προβλέψεις του για το Final-Four της Αθήνας.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» ρωτήθηκε για το ποιες ομάδες θα βρεθούν στο «Telekom Center Athens» και ο ίδιος απάντησε πως θα είναι η ομάδα του, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr