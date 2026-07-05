Βραζιλία - Νορβηγία: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Η Βραζιλία αντιμετωπίζει τη Νορβηγία το βράδυ της Κυριακής (5/7) για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.
Ο διαιτητής θα σφυρίξει τη σέντρα του αγώνα θα γίνει στις 23:00 ώρα Ελλάδας και η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 Σπορ.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ
Δευτέρα 6 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τρίτη 7 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 9 Ιουλίου
23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 10 Ιουλίου
22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 12 Ιουλίου
00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1
Τρίτη 14 Ιουλίου
22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 15 Ιουλίου
22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1
Κυριακή 19 Ιουλίου
00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1
- Πώς θα κινηθεί το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στον εισαγγελέα ο 76χρονος οδηγός του ΙΧ
- Μύκονος: Μοντέλο του Playboy βγήκε στην παραλία και άρχισε να «κατασπαράζει» ωμά ψάρια
- Όταν η Αθήνα είχε αεροδρόμιο, ζωολογικό κήπο και λίμνη στο Φάληρο
- O πρώτος καταραμένος ροκ σταρ στην Ελλάδα ήταν ρεμπέτης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.