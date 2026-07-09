«Δικτάτορας Μπαπέ»: Σε άλλα νέα, στην Παραγουάη καίνε ομοιώματα του Μπαπέ

Το φετινό Μουντιάλ έχει πολλά. Έχει (πάλι) πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει παραλίγο επικές ανατροπές, έχει τον Λιονέλ Μέσι να πλαντάζει στο κλάμα και τον Κίλιαν Μπαπέ να γίνεται το κλωτσοσκούφι των παικτών της Εθνικής Παραγουάης. Μακάρι να τελείωνε εκεί!

Το φεστιβάλ στο οποίο κάψανε το ομοίωμά του

Έχοντας πρόσφατα την πικρή εμπειρία του αποκλεισμού από τη Γαλλία, η Παραγουάη αποφάσισε να πάρει την εκδίκησή της με έναν διαφορετικό τρόπο. Στο ετήσιο φεστιβάλ του Σαν Χουάν οι συμβολισμοί κυριαρχούν.

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Οι Παραγουανοί φτιάχνουν κάθε φορά ένα ομοίωμα του ανθρώπου που εκείνη τη στιγμή θεωρούν βασικό «εχθρό» της χώρας τους. Φέτος, ο κλήρος έπεσε στον Μπαπέ.

Η Παραγουάη δεν συγχωρεί

Μετά την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε από την Παραγουανή πολιτικό, έχει ανοίξει γενικότερα η συζήτηση για τα όρια στο ποδόσφαιρο. Αν συνυπολογίσουμε και το κάψιμο του ομοιώματός του, το πράγμα κάπως έχει αρχίσει να ξεφεύγει. Οι αρχές για την ώρα δεν έχουν σχολιάσει το βίντεο από το φεστιβάλ που ήρθε πριν λίγες ώρες στη δημοσιότητα. Ούτε η Γαλλική Ομοσπονδία ποδοσφαίρου έχει δώσει κάποια απάντηση.

Οι χρήστες του Reddit πάντως επισημαίνουν ότι το φεστιβάλ και οι τελετουργίες του δεν έχουν κανένα ρατσιστικό χαρακτήρα. Απλώς, οι Παραγουανοί το χρησιμοποιούν ετησίως για να ξεσπούν και να ξορκίζουν το κακό. Αν η Γαλλία καταφέρει να κερδίσει το φετινό Μουντιάλ όμως, μάλλον πρέπει να αλλάξουν τελετουργία.